Приближается волшебная пора новогодних праздников — сказочная атмосфера, праздничное настроение, волнительный обмен подарками. Но всегда сложно выбрать подходящий презент к празднику. Artel предлагает свои варианты подарков для большой семьи.

Стиральная машина повысит качество жизни





Чтобы быть свежим и ухоженным, нужны время для отдыха и чистая одежда. И в том и в другом случае поможет стиральная машина. Пока она стирает, можно весело провести время с семьей, принять гостей или сходить на прогулку.

Artel предлагает большой выбор разных моделей: от практичных полуавтоматов до продвинутых автоматических. В зависимости от требований можно подобрать подходящую стиральную машину. У моделей Artel загрузка белья варьируется от 4,5 кг до 8 кг и количество режимов стирки — от 3 до 15 при энергоэффективности класса А.

Телевизор подчеркнет единство





Ничего не объединяет так, как семейный просмотр телевизора. В канун Нового года — это оптимальный подарок. Доброй традицией давно стал общий просмотр новогодних концертов и поздравления президента в окружении семьи.

Подобрать модель на свой вкус можно у отечественного производителя техники Artel. Компания предлагает 22 модели телевизоров с диагоналями от 22 до 75 дюймов. У всех моделей встроенные тюнеры, а у моделей с маркировкой AU есть расширение Ultra HD и операционная система Android TV 9.0.

Кухонная плита — современный домашний очаг





Кухня была и остается важным местом в доме. Ни один семейный ужин или праздничное застолье не обходились без кухонной плиты. Один аромат готовящегося плова сводит с ума всю семью, заставляя постоянно спрашивать: «Ну, скоро?».

Если в семье приготовление пищи не просто необходимость, но и любимое занятие, то следует обратить внимание на плиты комбинированного типа. Они сочетают в себе преимущества газовых и электрических плит и обеспечивают всеми возможностями приготовления блюд. А если хочется удивить домашних не только функционалом, но и необычным дизайном, то можно приобрести плиту Artel Apetito 10-G Retro в ретро-стиле.

Кондиционер сохранит микроклимат дома





Кондиционер давно воспринимается как необходимость, нежели как роскошь. Именно он способен спасти дом от изнуряющей жары летом и согреть при наступлении резких холодов. К тому же в более современных моделях есть функция вентиляции — для очистки и циркуляции воздуха комнатной температуры.

Для дома и небольшой квартиры подойдут настенные и мобильные кондиционеры. Они экономичны и способны работать даже при напряжении в 150 В. Кроме того, можно подобрать кондиционер под любой интерьер, так как существуют модели разных расцветок и дизайна.

Пылесос — больше свободного времени





Современные технологии значительно облегчают жизнь. Если нужно сэкономить время и силы на уборку, то пригодится пылесос. Особенно это актуально в выходные и праздники, когда драгоценные часы хочется провести с семьей.

Небольшая маневренная модель — беспроигрышный вариант для квартиры. Она не займет много места, и ее легко будет передвинуть. К примеру, циклонный пылесос Artel VCC 0220 компактного размера и мощностью всасывания 430 кВт с легкостью справится как с генеральной, так и с легкой уборкой комнаты.

Подарок — признак внимания и заботы, а Новый год — замечательный повод сказать близким теплые слова. Artel желает всем дарить и получать только счастливые и светлые подарки.

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