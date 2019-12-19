Вложение инвестиций в образование — это вложение в будущее, фактор, обеспечивающий рост благосостояния народа и конкурентоспособность государства. Поэтому мы выступаем за последовательное совершенствование системы непрерывного образования, предоставление качественного образования и воспитания, подготовку высококвалифицированных кадров.

Мы и впредь будем продолжать осуществление мер в деле значительного расширения системы дошкольных образовательных учреждений и коренного улучшения в них условий для интеллектуального, эстетического и физического развития детей, значительного повышения охвата детей дошкольным образованием. Наша цель в последующие пять лет — это повышение в два раза уровня охвата детей дошкольными образовательными учреждениями в два раза.

Вместе с тем, мы являемся сторонниками организации по-новому духовно-воспитательной работы в школах, объединения таких предметов, как «Национальная идея», «Этика», «История религий», «Чувство Родины» и введения их в качестве единой дисциплины «Воспитание», а также присвоения школам имен наших великих предков-мыслителей, государственных и политических деятелей, известных полководцев.

Вопросы коренного улучшения качества общего среднего образования, превращения общеобразовательных школ в истинные очаги знаний, количественного и качественного обновления детских школ спорта, музыки и искусства, привития и развития книгочтения среди детей также будут находиться в центре нашего постоянного внимания.

Мы осуществим организационно-правовые меры, направленные на дальнейшее повышение правового статуса учителей, рост их заработной платы и социального положения. С этой целью предлагаем принять отдельный закон «О статусе учителя».

Мы предлагаем принятие стратегии получения образования и повышения его качества, систематизацию действующих законов, постановлений, распоряжений и других нормативно-правовых актов и принятие «Кодекса об образовании». Также в будущем создадим единую правовую систему, регулирующую весь процесс образования.

Мы продолжим системную работу, направленную на коренное совершенствование системы высшего образования, обратив особое внимание вопросам развития государственно-частного партнерства в сфере высшего образования, совершенствования материально-технической базы высших учебных заведений, обеспечения их современными учебно-научными лабораториями и информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), повышения качества учебы путем широкого внедрения в учебный процесс учебно-методических материалов и учебных программ, основанных на международных образовательных стандартах, ведущих педагогических технологий.

К 2030 году мы внесем практические предложения по охвату высшим образованием выпускников свыше 50% за счет увеличения количества и роста эффективности государственных и негосударственных высших учебных заведений. Вместе с тем мы разработаем нормативные акты, направленные на обеспечение поэтапного перехода высших учебных заведений к самофинансированию.

Также мы установим эффективный парламентский, депутатский и общественный надзор за мерами в деле вхождения не менее 10 высших учебных заведений республики в список первой тысячи вузов в рейтинге организаций, получивших международное признание. В частности — внесение Национального университета Узбекистана и Самаркандского государственного университета в список первых 500 высших учебных заведений.

Начиная с 2020 года, мы в сотрудничестве с Министерством высшего образования, наряду с определением параметров приема на учебу в вузы по государственной заявке, примем меры для увеличения кадров с высшим образованием и усиления конкуренции среди них, поэтапного повышения квот для поступления в вузы в целях роста уровня страны по количеству кадров с высшим образованием (при этом учитывая опыт поэтапного перехода и отказа от установления квот приема в вузы), широкого внедрения формы заочного, вечернего и дистанционного обучения.

Кроме того, мы поддерживаем реализацию задач в деле превращения педагогических вузов в наиболее престижные образовательные учреждения, а также целевого воспитания молодежи, проявляющей интерес к педагогической деятельности.

В качестве важного фактора долгосрочного перспективного обеспечения конкурентоспособности нашей страны мы примем меры по укреплению научного потенциала Узбекистана, усилению роли науки в социально-экономическом развитии, переходу к инновационной экономике, укреплению интеграции науки и производства.

Мы всесторонне поддержим ученых, особенно молодых.





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