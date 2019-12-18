Пресс-служба МЧС Узбекистана назвала имена четырех погибших при обвале почвы на участке строительства Юнусабадской линии метро в Ташкенте.
По данным министерства, в ходе расчистки грунта были извлечены тела Ж. Равшанова (1989 года рождения) и Т. Абдуллаева (1957). Позже МЧС сообщило имена еще двух жертв — Д. Абдуллаев (1999) и А. Диёров (1986). Всего сообщалось о пятерых пропавших без вести.
Для изучения причин обвала и помощи пострадавшим и их семьям создана правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером, министром транспорта Ачилбаем Раматовым. Спасательные работы продолжаются.
Ранее сроком завершения строительства новых станций Юнусабадской линии метро было определено 28 декабря.
Aziz Anarbaev
Было официальное заявление В 13:17 Минздрав Узбекистана сообщил, что пострадавших в результате происшествия нет. Сначала хотели скрыть? В Багдаде все спокойно?
PLAYBOY Anarky
Жал людей.. Всего 2км от меня произошли такие случаи. Радовались когда сказали что строят метро. Но теперь каждый раз войдя в это метро нам придётся вспоминать о том какого была цена этого комфорта.
Кудрат Маннанов
Жойлари жаннатдан булсин.. ОМИН
dim dimov
Трагедия, огромная трагедия. Которая, в очередной раз, не заставит работать по нормам и правилам. Если бы не гибли люди, работайте как хотите!
Профессор Преображенский
По чьему-то попустительству оборвались жизни чьих-то детей и отцов. Царствие им небесное и земля пухом. Соболезную семьям погибших.