Пресс-служба МЧС Узбекистана назвала имена четырех погибших при обвале почвы на участке строительства Юнусабадской линии метро в Ташкенте.

По данным министерства, в ходе расчистки грунта были извлечены тела Ж. Равшанова (1989 года рождения) и Т. Абдуллаева (1957). Позже МЧС сообщило имена еще двух жертв — Д. Абдуллаев (1999) и А. Диёров (1986). Всего сообщалось о пятерых пропавших без вести.





Для изучения причин обвала и помощи пострадавшим и их семьям создана правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером, министром транспорта Ачилбаем Раматовым. Спасательные работы продолжаются.

Ранее сроком завершения строительства новых станций Юнусабадской линии метро было определено 28 декабря.