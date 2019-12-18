13 и 14 декабря в здании Банковско-финансовой академии (БФА) Национальным банком Узбекистана совместно с «Газпромбанком» был организован семинар-тренинг на тему «Проектное финансирование и хеджирование рисков».

Семинар-тренинг проводился во исполнение постановления президента Республики Узбекистан №ПП-4503 от 31.10.2019 года «О мерах по совершенствованию системы подготовки кадров в банковско-финансовой сфере», в целях дальнейшего развития Банковско-финансовой академии, а также повышения квалификации специалистов Узнацбанка и других коммерческих банков Узбекистана по вопросам проектного финансирования.





В семинаре приняли участие зарубежные лекторы в лице работников руководящего звена «Газпромбанка» (Россия).

Основной целью семинара-тренинга являлось изучение международного опыта в области проектного и структурированного финансирования и хеджирования рисков, обучение специалистов корпоративного блока, риск-менеджмента и казначейства.





Семинар-тренинг состоял из двух частей. В лекционной части были раскрыты такие вопросы, как:

организация работы по проектному финансированию в «Газпромбанке»;

отличие проектного финансирования от инвестиционного кредитования;

основные этапы организации финансирования инвестиционного проекта: от стадии идеи до самого финансирования.





Также проводились анализ и управление рисками сделок проектного финансирования. Во время обсуждения этой темы были затронуты такие понятия, как риски инвестиционной фазы, технологические риски и риски превышения бюджета. В конце лекционной части семинара-тренинга прошла активная дискуссия по интересующим слушателей вопросам.

Во второй части тренинга, организованного как мастер-класс, были рассмотрены вопросы структурирования сделок проектного финансирования, узнавания степени рисков и их снижения на конкретных примерах, в том числе во время решения кейсов. Были освещены важные моменты поддержки проекта акционерами-инициаторами, основные виды обеспечения и ценообразование.

В ходе мастер-класса слушатели получили новую, полезную и многообразную информацию, которая найдет применение в практической деятельности коммерческого банка.

На правах рекламы.