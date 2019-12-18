Завтрак станет богатым минералами и витаминами, если в нем будут присутствовать куриные яйца. Их рекомендовано хранить возле задней стенки холодильной камеры, а не в дверных ящиках, где температура выше. С технологией охлаждения двери DoorCooling+ в холодильнике LG яйца будут оставаться свежими даже в дверной корзине.

Для лучшего усвоения многих минералов и витаминов пригодится йогурт. К тому же он может стать хорошей заменой майонеза и подойти в качестве легкого перекуса. Располагать йогурт, как и всю молочную продукцию, рекомендуется поближе к задней стенке на средней полке холодильной камеры.

Куриная грудка, в которой содержится максимум белка и минимум жира, поможет построить красивое тело. В зоне свежести FreshConverter поддерживается правильная температура для хранения мяса, рыбы и овощей.





Вода — это жизнь. Соблюдать водный баланс и избегать обезвоживания — одна из главных задач здоровья человека. Полка для бутылок — подходящее место для хранения водных запасов.

Убрать из холодильника десерты и положить фрукты — это полезная альтернатива сладкому. А антиоксиданты, клетчатка и витамины в овощах быстро насытят организм и не обременят лишними калориями. В холодильниках DoorCooling+ есть специальное место для хранения полезных плодов — зона FreshBalancer поможет поддержать оптимальный уровень влажности фруктов и овощей.

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