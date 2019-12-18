Интерактивные видеостены прочно вошли в жизнь современного потребителя, практически полностью заменив собой все известные ранее виды рекламы. Невозможно представить крупный объект с большим клиентским потоком без информационных дисплеев. Эта новинка имеет огромный потенциал, поэтому компания LG разработала эксклюзивную модель интерактивного LCD-дисплея 55VM5E.





Технология LED-подсветки LG гарантирует высокую равномерную яркость для получения четкой картинки. Она обеспечивает высокую видимость и одинаковую яркость по всему экрану. Глубокое погружение в картинку происходит благодаря узкой бесшовной рамке размером 0,9 мм. Зачастую подобные дисплеи устанавливаются выше человеческого роста, поэтому важно, чтобы качество изображения было одинаковым по всей площади.

Широкий угол обзора дисплеев от LG позволяет отображать картинку по всему экрану без искажения. Встроенная платформа SoC и webOS делает дисплей не только удобным в использовании, но и многозадачным. Меню простое и понятное, оптимизировано для коммерческого использования, а осуществлять мониторинг и управление можно по сети, подключив дисплей к локальной цепочке.





Интерактивный дисплей готов к работе в режиме 24/7 на протяжении длительного срока. Их можно использовать в магазинах, торгово-развлекательных и бизнес-центрах, аэропортах, аптеках и банках, а также ресторанах и на выставках.

Приобрести интерактивный дисплей от LG 55VM5E, а также ознакомиться с ценами можно по телефону службы сервисной поддержки покупателей LG: 0−800 120−22−22.

Важно: номер необходимо набирать полностью. Для жителей Узбекистана звонок бесплатный.

На правах рекламы.