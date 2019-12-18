Комиссия Международной ассоциации кураш (IKA) отстранила спортсменов Узбекистана Гульнор Сулайманову и Аброра Джабборова от соревнований за нарушение антидопинговых правил, сообщила пресс-служба IKA.

Допинг-пробы спортсменов с чемпионата мира по курашу среди взрослых и Всемирных игр по боевым искусствам, состоявшихся в сентябре 2019 года в Южной Корее, показали содержание веществ, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Так, в пробе победительницы в весовой категории до 52 кг среди женщин Гульнор Сулаймоновой обнаружен метаболит Dehydrochlormethyltestosterone (стероид). У Аброра Джабборова — победителя в весовой категории до 60 кг — обнаружен диуретик фуросемид.

Антидопинговая комиссия отстранила Гульнор Сулаймонову от участия в соревнованиях на четыре года, Аброра Джабборова — на два года.

Результаты курашистов на чемпионате мира и Всемирных играх по боевым искусствам аннулированы. Золотая медаль в весовой категории до 52 кг среди женщин перешла представительнице Туркменистана Айнур Амановой, а до 60 кг среди мужчин — тоже представителю Туркменистана Шамухаммету Курбанову.

По данным УзА, сборная Узбекистана тогда завоевала девять золотых, две серебряные и две бронзовые медали, тем самым заняв в общекомандном зачете первое место.