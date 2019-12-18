Согласно исследованиям, почти все подростки (87%) получают деньги на карманные расходы. Собственные накопления есть у 40% подростков. Рожденные после 2010 года дети склонны сохранять, а не потреблять. Так, более 50% школьников отложат часть денег, если получат 500 тысяч сумов на собственные расходы, а 31% — сумму полностью. Оставшиеся 19% потратят деньги по своему усмотрению.

Выдавать карманные деньги или нет — дилемма для каждого родителя. С одной стороны, чем раньше ребенок научится распоряжаться финансами, тем лучше. С другой — выдача наличных сопряжена с рисками: вдруг старшеклассники отберут.

Деньги на карманные расходы теперь не обязательно давать наличными — в АКБ «Капиталбанк» можно оформить детскую пластиковую карту и управлять ею в мобильном приложении Apelsin. Уже в 10 лет у ребенка может быть собственный счет в банке и собственная карта UzCard, Humo или Visa от «Капиталбанк».





Открытие пластиковой карты для детей и подростков с 10 до 18 лет производится бесплатно. Если ребенок еще не имеет паспорт, то для оформления счета потребуется свидетельство о рождении, паспорт и письменное согласие одного из родителей или опекуна. С 16 лет подросток открывает карту самостоятельно, придя в банк с паспортом.

«Моя 14-летняя дочь — держатель двух карт UzCard от разных банков, одной Humo и одной карты Visa. Все счета открыты на ее имя. В соответствии с законодательством Узбекистана она вправе с 14 лет самостоятельно распоряжаться средствами. Уже полгода у нее открыт онлайн-вклад в национальной валюте. На ее примере нам ясно, что сегодня подростки не хуже любого банкира могут рассчитать накопленный процент по вкладу, прекрасно понимают, что значит досрочно закрыть депозит и потерять начисленные проценты. Они в курсе, как пользоваться бесконтактной оплатой, да и вообще много знают о деньгах. И задача банка помогать развивать и укреплять эти навыки, предоставляя продукты для аудитории в возрасте от 10 лет», — сказал Сергей Гимадиев, заместитель председателя правления «Капиталбанка».

Теперь, когда ребенок — счастливый, продвинутый пользователь банковской карты и нового мобильного приложения Apelsin, он вправе распоряжаться деньгами так, как захочет, а родителям придется научиться доверять решениям чада. Нужно лишь провести беседу о мошенниках и о том, что никому нельзя сообщать пин-код от своей карты и цифры на обороте Visa.

Из плюсов: зарплатная карта теперь в безопасности — не нужно отправлять детей в магазин с фулл-хаус суммой и волноваться о возможной потере. Родитель в безопасности и спокоен, деньги под защитой, а ребенок свободен в своих тратах. Перевести деньги на карту можно в любой момент и из любой точки мира. Тем более, что переводы между картами «Капиталбанка» — 0%.

Психологи утверждают, что к 10 годам дети полноценно осознают значение денег и совершают самостоятельные, а главное осознанные покупки. Родителям лишь нужно научить своих детей понимать ценность денег и грамотно ими распоряжаться.

Подробную информацию можно получить на сайте или по телефону (+998) 71−200−45−45.

На правах рекламы.