В Ташкентской, Джизакской и Самаркандской областях откроются три новых гольф-клуба, отвечающих мировым стандартам. Об этом на пресс-конференции, посвященной открытию горнолыжного курорта Amirsoy заявил вице-премьер Азиз Абдухакимов.

«Мы работаем над тем, чтобы еще больше усовершенствовать нашу туристическую инфраструктуру… Чтобы привлекать туристов со всего мира очень важно еще и гольф-клубы создавать. Сейчас у нас уже начато три проекта по созданию гольф-клубов», — сказал Азиз Абдухакимов.

Он отметил, что в соседнем Казахстане действуют четыре гольф-клуба, соответствующих мировым стандартам. В Узбекистане таких комплексов нет, подчеркнул вице-премьер. Существующий Ташкентский гольф-клуб на озерах под Ташкентом также не является таковым.

«Я думаю, [новые гольф-клубы] тоже будут привлекать очень много туристов из-за рубежа. И опять-таки будет возможность зарабатывать нам, нашему населению, государству зарабатывать деньги. И будут большие бизнес-возможности для того, чтобы больше создавалось туристических компаний, которые все завтра будут платить налоги в бюджет», — подытожил Азиз Абдухакимов.

В августе Министерство юстиции Узбекистана со ссылкой на постановление правительства сообщало о строительстве комплекса для игры в гольф на площади 200 га в Галляаральском районе Джизакской области. Для реализации проекта создано общество с ограниченной ответственностью Mirasmanda Golf Resort. На территории комплекса планируется проводить профессиональные и любительские турниры по гольфу.