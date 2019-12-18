Распоряжением Кабинета Министров Узбекистана от 18 декабря создана правительственная комиссия по изучению причин и последствий обвала на участке строительства Юнусабадской линии метро в Ташкенте и их оперативному устранению. Об этом сообщило Министерство юстиции.

Комиссии поручено провести изучение на месте причин и последствий аварии, произошедшей утром, а также оказать помощь пострадавшим и членам их семей.

Подробной официальной информации о ЧП до сих пор нет. Корреспондент «Газеты.uz» находится на месте происшествия с полудня, однако доступ к специалистам, ведущим поисково-спасательные работы, и информации об инциденте ограничен.

Министерство здравоохранение заявило об отсутствии пострадавших. В то же время строители рассказали «Газете.uz», что при перекличке после обвала не отозвались пять человек.

Около 18:00 два источника на условиях анонимности сообщили «Газете.uz» об обнаружении минимум одного тела в ходе поисково-спасательных работ. Мы продолжаем следить за ситуацией.