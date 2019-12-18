Обеспечение равенства перед законом каждого гражданина независимо от пола, расы, нации, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личности и статуса, защита конституционных прав, законных интересов и свобод граждан должны стать первоочередной задачей всех ветвей власти, прежде всего, органов государственного управления, и особенно, правоохранительных органов.

В центре нашего постоянного внимания будет находиться вопрос нового подхода к системе прописки, поэтапного совершенствования правовой основы, обеспечивающей права граждан, и самостоятельности определения места постоянного проживания, исходя из своих желаний.

Мы создадим правовую основу понятия «общественные места» в целях коренного совершенствования системы профилактики правонарушений, деятельности системы внутренних дел по борьбе с преступностью и сохранению общественного порядка и воплощения в жизнь пожеланий населения.

Мы выдвигаем предложение об оптимизации их количества и переименовании их «народной полицией», оптимизации количества работников государственной службы безопасности дорожного движения и превращении инспекторов в поистине помощников народа.

Мы поддерживаем порядок отчетности правоохранительных органов перед общественностью и примем меры по дальнейшему повышению ее прозрачности.

Мы, опираясь на принцип «Социальное равенство — это равные права и равная ответственность», будем бороться за построение социального государства, обеспечивающего социальное равенство граждан, гарантирующего осуществления каждым гражданином трудовой деятельности, исходя из своих способностей и квалификации, создающего широкие возможности для достижения достойной оплаты труда и уровня жизни согласно объему и качеству труда.

Наша цель — обеспечение принципа социальной справедливости. Социальная справедливость — это обеспечение равенства всех граждан перед законом, независимо от их политических взглядов, пола, нации, языка и вероисповедания. Это равенство возможностей в сфере образования, медицины и других сферах. Это свобода гарантированной трудовой деятельности, равенство возможностей в карьерном росте. Самое важное — это забота о представителях старшего поколения и нуждающихся в социальной защите граждан.

Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» считает, что необходимо в полной мере обеспечить конституционное право каждого гражданина страны свободно перемещаться по стране.

Если хотите, чтобы каждый гражданин Узбекистана мог безопасно, свободно, спокойно жить и свободно приобретать недвижимость в любой точке своей страны, голосуйте за кандидатов от Cоциал-демократической партии Узбекистана «Адолат».





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