Жители трети стран с низким и средним уровнем доходов сталкиваются с проблемами ожирения и истощения. В мире у 2,3 миллиарда человек лишний вес и более 150 миллионов детей отстают в физическом развитии. Таковы результаты нового исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В ВОЗ предупреждают, что неполноценное питание сказывается на здоровье нескольких поколений.

Двойное бремя неполноценного питания особенно ощущают на себе жители стран Африки к югу от Сахары, Южной и Восточной Азии, а также Тихоокеанского бассейна, говорится на сайте ООН.

«В сфере питания складываются новые реалии, — отмечает ведущий автор доклада Франческо Бранка, директор департамента ВОЗ по питанию для здоровья и развития. — Теперь уже нельзя считать недоедание проблемой стран с низким уровнем дохода, а ожирение — явлением, присущим только богатым странам. Причины этих проблем кроются в неспособности обеспечить население здоровым, безопасным и недорогим питанием».

По мнению автора доклада, назрела необходимость изменить подход к снабжению людей продовольствием и пересмотреть все этапы этого процесса, включая производство, переработку, торговлю, ценообразование, сбыт и маркировку — вплоть до потребления и переработки отходов.

Ученые рекомендуют не лишать детей грудного молока в первые два года жизни и включать в рацион детей и взрослых больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, семян, есть меньше мяса и избегать пищи с высоким содержанием сахара, насыщенных жиров, трансжиров и соли, и напоминают, что популярность ресторанов быстрого питания ведет к росту показателей ожирения, потому что гамбургеры и картошка-фри в избытке содержат эти нежелательные элементы.

Во многих частях света супермаркеты вытесняют фермерские рынки, на которых продают более свежие продукты. Эти и другие изменения в продовольственных системах приводят к ожирению и истощению, связанному с недостаточным поступлением в организм питательных веществ.

По данным ВОЗ, ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний, провоцируемых чрезмерным потреблением транс-жиров, умирают 17 миллионов человек. Растет число людей, страдающих от неинфекционных заболеваний: диабета второго типа, гипертензии, инсульта и других.

Авторы доклада считают, что при разработке политики обеспечения населения продовольствием не учитываются ключевые факторы — питание в первые годы жизни, рацион и социально-экономические особенности стран. Они утверждают, что некоторые программы, направленные на улучшение питания, в результате привели к распространению ожирения и неинфекционных заболеваний.

Ученые рекомендуют принять во внимание вопросы внутриутробного развития плода и кормления в первые месяцы и годы жизни, а также социальное положение различных слоев населения и новые методы ведения сельского хозяйства. Они призывают правительства, международные организации и частный сектор привлечь к борьбе с бременем неполноценного питания гражданское общество, фермеров и инновационные компании.