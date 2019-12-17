16 декабря в Ташкенте стартовал первый открытый Чемпионат Узбекистана по рабочим профессиям Uzbekistan Skills. В нем принимают участие молодые специалисты в возрасте от 18 до 25 лет из Ташкента, Бухары, Самарканда и Шахрисабза, а также сборные команды из разных регионов России и Казахстана.





В своем приветственном слове к участникам, экспертам и гостям мероприятия заместитель премьер-министра — министр финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров отметил, что одной из важнейших задач правительства страны является содействие молодежи в занятии достойного места на рынке труда.

«В Узбекистане миллионы молодых людей практически не имеют рабочих навыков. Посредством проведения данного чемпионата мы хотим донести до них, что обладая определенными навыками человек получает возможность больше зарабатывать. Хотим, чтобы у наших молодых людей благодаря таким соревнованиям появилась страстная любовь к приобретению профессии, навыков и знаний», — сказал Джамшид Кучкаров.

Министр финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров во время приветственной речи.

Он также добавил, что президент дал отдельное поручение по обучению молодых людей профессиям, востребованным на рынке труда. С целью выполнения данной важной задачи было принято решение о присоединении Узбекистана к международной организации WorldSkills International.

Заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов заявил, что присоединение к движению WorldSkills поможет стране решить проблему молодежной занятости. В стране проживает 10,5 млн молодых людей в возрасте 18 лет или более 30% всего населения. Ежегодно на рынок труда выходят около 600−700 тыс. людей. Повышение их профессиональных навыков в соответствии со спросом на рынке труда, обеспечение достойной работой исходя из их пожеланий и потребностей является важной задачей для страны, отметил он.

Заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов.

«WorldSkills известна своими профессиональными стандартами и квалификационными рамками, адаптированными под нужды международного рынка труда, которые мы могли бы с успехом применить в стране. WorldSkills — это огромное движение, в которое вовлечены миллионы людей: студенты вузов, ученики колледжей, старшеклассники, эксперты, специалисты, учителя, мастера производственного обучения, целые отрасли и предприятия. Благодаря движению миллионы людей передают одну простую идею: вещь, произведенная человеком рабочей профессии, — это искусство, профессионализм высшего мастерства», — подчеркнул Эркин Мухитдинов.

Для участия в мероприятии в Узбекистан прибыл президент ассоциации WorldSkills International Йос де Гой. Он также выступил с приветственной речью на официальной церемонии открытия чемпионата Uzbekistan Skills.

Президент ассоциации WorldSkills International Йос де Гой приветствует гостей и участников чемпионата.

«WorldSkills помогает людям в развитии различных новых навыков, отвечающих современным требованиям. WorldSkills — это больше, чем просто соревнование. Это площадка, где объединяются представители учебных заведений, частного сектора и правительства в различных странах мира. Кроме того, раз в два года они собираются на Чемпионате мира, где делятся опытом, различными наработками в области профессиональной подготовки кадров. При помощи организации чемпионатов мы хотим показать важность навыков, которыми обладают представители рабочих профессий. Без таких ремесленников некому будет печь хлеб, стричь волосы, чинить автомобили. За последнее время к нашему движению присоединилось большое количество стран, в том числе и Узбекистан. Мы с нетерпением ждем начала совместной работы, направленной на участие национальной команды Узбекистана в 46-м Чемпионате мира в Шанхае в 2021 году», — отметил он.

Церемония открытия завершилась запуском чемпионата. Джамшид Кучкаров и Йос де Гой повернули большие гаечные ключи, которые символизируют рабочие профессии, и дали старт соревнованиям.





Uzbekistan skills проходит в новом моноцентре по оказанию помощи незанятому населению «Ишга мархамат», расположенному в Яшнабадском районе.

Центр ведет комплексную профессиональную, языковую, предвыездную подготовку молодых специалистов. Выпускники получают сертификаты международного образца Skills passport.





В течение двух дней участники из разных стран демонстрируют свои навыки по таким направлениям, как поварское дело, технологии моды, ресторанный сервис, программные решения для бизнеса, парикмахерское искусство, сварочные технологии, сухое строительство и штукатурные работы, сантехника, администрирование отеля и электромонтаж.

Президент ассоциации WorldSkills International Йос де Гой и международные эксперты на одном из соревнований.

Оценивают работу участников местные и зарубежные эксперты по стандартам, максимально приближенным к WorldSkills.

По каждому критерию судьи присуждают баллы, которые суммируются и выявляется победитель.





На выполнение заданий выделяется определенное время. Например, повара должны за четыре часа приготовить соус, закуску из рыбы и горячее блюдо из мяса. При этом не используются полуфабрикаты, а рыба дается абсолютно не разделанная.





«Участников ставят перед сложной, жизненной ситуацией, которая ежедневно происходит на кухне ресторанов. Помимо вкуса приготовленного блюда, мы оцениваем товарное соседство (правильное распределение продуктов в холодильной камере), чистоту на рабочем месте, внешний вид повара, оформление, подача блюда, его текстура и масса. Есть даже критерий „полет фантазии“, то есть что участник смог приготовить из имеющегося набора продуктов», — говорит главный эксперт Фяршат Бахшалиев.





В направлении «Технологии моды» участницы из Казахстана, России и Узбекистана. создают эскиз коллекции одежды весна-лето для масс-маркета, состоящей из четырех изделий. Во второй части соревнования они занимаются макетированием, то есть создают изделие по рисунку и накалывают его на манекены.





Участницы также делают промышленные лекала юбки. Последнее и самое сложное задание — сшить блузку по образцу, представленному экспертами.





Для того, чтобы стать победителем в направлении «Парикмахерское искусство», участник должен быть универсалом: уметь делать как мужские, так и женские стрижки, красить волосы. Кроме того, эксперты оценивали грамотное владение инструментом, безопасность рабочего места и даже общение с клиентом.





В другой комнате шесть участников пишут с нуля код для программного продукта, который позволит автоматизировать процесс бронирования и покупки билетов для авиакомпании.





Общее задание разделено на четыре части. Так, в первой части участники решают вопрос организации разного уровня доступа пользователям, администратору, офис-менеджеру компании. Эксперты в составе руководителей и специалистов различных компаний проверяют функционал программы.





Стоит отметить, что все задания максимально приближены к реальным жизненным ситуациям. Например, электромонтажники работают в ограниченном неровном пространстве, который имитирует жилое помещение.





За определенное время они должны сделать разметку, расположение, монтаж, электромонтаж и испытание осветительной и силовой сети.





«Самое интересное, иногда кажется, что участник отстает от остальных. Но он может стать победителем. Потому что сделал работу не спеша и качественно. А у того, кто поторопился и сделал ошибку, может не заработать оборудование», — отметил мастер производственного обучения учебного центра Koica Шухрат Акбаров.





Перед участниками в направлении «Ресторанный сервис» стоит задача сервировки стола, встречи и обслуживания гостей заведения общественного питания.





Параллельно с соревнованиями проходили панельные дискуссии, на которых обсуждались вопросы развития движения WorldSkills в Узбекистане, сотрудничества предприятий с образовательными учреждениями в формировании профессиональных стандартов.

Победители чемпионата будут объявлены 17 декабря.

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