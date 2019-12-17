Во Дворце творчества молодежи 16 декабря прошла церемония вручения премии «Тахсин» («Восхищение»). Награду вручают для стимулирования талантливой молодежи Узбекистана, чьим заслугам или достижениям в той или сфере дали высокую оценку общественности, сообщило УзА.

В этом году на премию было выдвинуто более 500 соискателей до 30 лет: молодые врачи, педагоги, творческие деятели, ремесленники и другие. Лауреатами премии стали 22 человека, чей труд, успешная работа и достижения признаны специалистами и общественностью, отмечают организаторы премии — Союз молодежи.

Министерство обороны Узбекистана одержало победу за вклад в повышении имиджа Узбекистана в вооруженных силах. Ведомство заняло первое место во II дивизионе конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр.

За вклад в развитие возможностей получения дистанционного образования на узбекском языке награду получили члены команды Khan Academy Uzbek. Проект является первой онлайн-школой на узбекском языке, которая содержит 10 тысяч видеоуроков и свыше 100 тысяч упражнений по математике, физике, химии, биологии, экономике, английскому языку, медицине, истории финансов.

Лектор Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте Суна Парк стала обладательницей премии «Тахсин» за привлечение внимание общественности к загрязнению окружающей среды, экологии и утилизации отходов. Суна Парк — автор проекта Hashar Week, который проходил с 11 по 17 марта в Ташкенте. «В мире экология стала трендом. Но наш проект — не зарубежная идея. Экологический образ жизни есть в нашей культуре», — заявляла автор проекта «Газете.uz» во время Hashar Week.

Лауреатом премии «Тахсин» стал и герой «Газеты.uz» — пенсионер из Сурхандарьи Намоз Жумаев, который превратил пустыню у своей махалли в лес размером в 35 футбольных поле.

За вклад в спортивный имидж страны награды удостоились нападающий российского «Ростова» Эльдор Шомуродов и тяжелоатлетка Кумушхон Файзуллаева, дважды обновившая мировой рекорд среди молодежи.

Основатель волонтерского движения «Время чудес» Ширин Абидова также стала лауреатом премии. Инициативная группа ежегодно организует благотворительную ярмарку «Время чудес», где представлены более 1500 художественных работ, поделок и сувениров, выполненных детьми, подростками и молодыми людьми с ограниченными физическими возможностями и воспитанниками детских домов.

Награду вручали председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, советник президента Узбекистана Абдужабар Абдувахитов, министр народного образования Шерзод Шерматов и другие. Призерам премии вручено одноразовое денежное вознаграждение в размере 10 млн сумов, дипломы и специальные статуэтки.



