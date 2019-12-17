Планируется открыть разворот с улицы Мовароуннахр на улицу Абдуллы Кадыри вблизи клиники Ташкентской медицинской академии («старое ТашМИ») в Мирзо-Улугбекском районе, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента, выступившего с этой инициативой, которую поддержал столичный хокимият.

«В настоящее время прорабатывается решение данного вопроса с минимальными затратами», — говорится в сообщении.

Схема предполагаемого разворота. Источник: ГУВД Ташкента. Нажмите для увеличения



В ГУВД подчеркнули, что при проведении работ по открытию разворота деревья вырубаться не будут, а кустарники планируется пересадить.

В сентябре 2018 года уже предпринималась попытка соединить улицы Моварауннахр и Абдуллы Кадыри, открыв для автомобильного движения закрытый около 20 лет назад отрезок улицы Махатмы Ганди. Подготовительные работы шли полным ходом, однако в последний момент работы приостановили. Пресс-служба хокимията объяснила это обнаружением водопроводных коммуникаций на этом месте.

Отметим, что в этом и других районах города остается немало мест, на которых есть необходимость пересмотра организации движения.