В Узбекистане откроют музей имени японского исследователя Кюдзо Като, сообщило информационное агентство «Дунё». Об этом было объявлено в рамках международной конференции «Узбекистан и Япония на Великом шелковом пути», проходящей в Токио, где состоялась выставка, посвященная научному наследию Като Кюдзо.

Выступивший на мероприятии председатель комитета по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмаль Саидов отметил, что в 2020 году будет создан мемориальный комплекс с музеем имени Кюдзо Като.

На открытии выставки была презентована книга об исследователе Като Кюдзо «Узбекистан в сердце японского ученого».

Японский археолог, антрополог, историк и этнограф, почетный профессор Национального этнологического музея Японии Кюдзо Като специализировался на изучении наследия, истории и памятников архитектуры Узбекистана. Сегодня в республике есть дом и улица его имени.

Более 25 лет ученый сотрудничал с Академией наук и другими научными институтами Узбекистана, принимал участие в различных проектах, проводил археологические раскопки в Сурхандарьинской области (Дальварзинтепа, Каратепа, Холчаян, Фаёзтепа). Результаты его исследований отражены в школьных учебниках по истории Узбекистана. Исследователь при жизни был удостоен ордена «Дустлик» («Дружба») и звания почетного доктора Научно-исследовательского института искусствознания Академии художеств Узбекистана.