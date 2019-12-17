Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёв по приглашению премьер-министра Японии Синдзо Абэ 17 декабря отбыл в эту страну с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

Первым пунктом программы значится посещение крупного промышленного и интеллектуального центра Японии — города Нагоя.

В столице Токио состоятся встречи с императором Японии, премьер-министром, руководителями парламента и представителями делового сообщества.

Ранее сообщалось, что по итогам визита ожидается подписание пакета документов, направленных на укрепление сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, таможенной, туристической, научно-технической и других сферах.