Hamkorbank запускает акцию для держателей карт системы Humo. Совершая покупки по картам Humo, можно получать подарки. Для участия в акции нужно сделать покупку на сумму не менее 50 тысяч сумов, и получить возможность выиграть браслет или стикер для бесконтактной оплаты.

Победители будут определяться 15-го числа каждого месяца, а список счастливчиков будет публиковаться на официальных страницах Hamkorbank в соцсетях.

Карты Humo оснащены NFC-модулем, с помощью которого покупки становятся еще проще. Всего одним прикосновением можно оплатить покупку на сумму до 50 тысяч сумов, а при наличии браслета или стикера и вовсе не придется доставать карту.





В акции также участвуют держатели карт, которые оплачивают услуги в приложении Hamkor Mobile или снимают средства в банкоматах Humo от Hamkorbank. Держателям карт Humo, пользующимся приложением Hamkor Mobile, доступны все функции. Среди них: оплата за услуги мобильных операторов, коммунальные услуги, переводы с карты на карту, онлайн-конверсия, онлайн-вклады и пополнение электронного кошелька «Яндекс.Деньги».

Еще одним преимуществом использования карт системы Humo является то, что можно бесплатно осуществлять переброску средств с карт Humo от Hamkorbank на карты Humo любого банка. Это осуществляется с помощью приложения Hamkor Mobile или на сайте.

Чтобы воспользоваться мобильным приложением Hamkor Mobile, необходимо скачать его в App Store или Play market.

Следить за списком победителей и другими обновлениями можно на официальных страницах Hamkorbank в соцсетях:

Telegram: t.me/Hamkorbankuz

Facebook: fb.com/HamkorBank.uz

Instagram: @hamkorbank_jscb

На правах рекламы.