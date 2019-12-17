GROSS INSURANCE уже много лет является ведущей компанией в сегменте страхования путешествующих. Ей доверяют свои жизни и здоровье, так как компания не дает поводов в себе сомневаться.

Кнопка SOS в мобильном приложении компании GROSS INSURANCE выручила многих в трудных ситуациях и даже спасла не одну жизнь. Иногда бывает так, что отсчет идет на минуты, и второго шанса просто может не быть.

Как это работает: кнопка SOS в мобильном приложении — это возможность быстро связаться с центром поддержки клиентов компании либо заказать обратный вызов независимо от страны нахождения. При отсутствии телефонного номера в стране пребывания приложение позволяет выйти на связь при помощи популярных мессенджеров Telegram, WhatsApp или Viber.

Но GROSS INSURANCE предлагает отложить сухие цифры и факты, и поговорить о загадочной душе путешественника из Узбекистана.

Узбекистанцы — это особые люди, которые найдут плов в любой точке мира, либо приготовят его сами. Они отмечают красоту женского пола в других странах, но восточную красоту никогда не променяют на экзотику.

Узбекские путешественники, встретив соотечественников, будут приветствовать друг друга, как родных. Они будут долго обниматься и рассказывать друг другу, как там тепло и вкусно на родине, даже если они покинули страну всего неделю назад.





Компания GROSS INSURANCE решила завершить 2019 год рейтингом наиболее курьезных и экстремальных историй.

Пятую строчку рейтинга заняла история о том, как узбекские туристы во время снорклинга решили забрать кусочек коралловых рифов и порезались.

Вывод: не нужно трогать чужое, даже если и лежит плохо.

Четвертая строчка уходит случаю, произошедшему с туристом, которого зачем-то покусали комары, в итоге чего он испытал на себе все прелести лихорадки Денге. Но все обошлось, служба ассистанс справилась с ситуацией.

Вывод: даже комары, обитающие в Узбекистане, гораздо добрее иноземных.

На третьем месте прочно закрепилась история узбекистанца, который имел неосторожность наступить на морского ежа. Да, случай распространенный, но последствия бывают разными.

Вывод: оглядываясь на ножки проплывающих мимо красавиц, нужно не забывать смотреть и под собственные ноги.

Вторую строчку рейтинга достойно занимает история про укус медузы. Такая встреча с медузой может шокировать даже опытного пловца и оставить свой след на жертве аж на несколько лет. При укусе медузы не нужно промывать ожог пресной водой. Лучше нажать на кнопку SOS в мобильном приложении GROSS.

Вывод: даже медуза бывает кусачей.

И наконец, золото присуждается незабываемому случаю. Он произошел с клиенткой GROSS INSURANCE — молодой девушкой, чье путешествие на Пхукет навсегда оставило след не только на ярких фотографиях. В центре истории оказались обезьяны. Посещение горы обезьян Monkey Hill и попытка угостить приматов заранее заготовленными бананами чуть не стоили серьезного вреда здоровью путешественницы.

Здесь два вывода:

Никогда не улыбаться широко обезьянам — они могут принять это за оскал и угрозу атаки. Никогда не экономить и пренебрегать страховкой.

Компания GROSS INSURANCE запустила акцию: при покупке семейного полиса страхования путешествующих сроком на 10 дней в любом офисе продаж GROSS INSURANCE и NEW LIFE INSURANCE, клиент получает в подарок два билета на хоккейный матч на стадионе «Хумо Арена» с участием партнерской команды «Хумо».

Срок действия акции — до конца игрового сезона.

На правах рекламы.