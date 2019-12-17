Американская авиакорпорация Boeing решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года, сообщило РИА Новости.

Такое решение принято в связи с переносом сертификации 737 MAX на следующий год, пояснили в Boeing.

Полеты 737 MAX приостановлены с марта по всему миру после двух авиакатастроф: один лайнер этой серии в октябре 2018 года разбился в Индонезии, другой — в марте в Эфиопии. Всего погибли 346 человек.

В крушениях подозревают дефекты одной из систем самолета, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов, отмечает РИА Новости. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.

Федеральное управление гражданской авиации США после второй авиакатастрофы начало проверку сертификации воздушного судна.