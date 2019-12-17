В сети MEDIAPARK продолжается грандиозное событие за всю историю сети. Barakali kunlar — это низкие цены на технику и электронику, которые будут действовать каждый день до 31 декабря включительно. Это хорошая возможность для тех, кто не успевает приобрести подарки по выгодным ценам в любой удобный день.

Смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, смарт-часы и прочая цифровая и электронная техника — одни из наиболее желанных подарков. А Новый год — это пора подарков, но главное — это время привлекательных цен и выгодных покупок.

14 декабря сеть MEDIAPARK запустила масштабную акцию Barakali kunlar, в рамках которой действуют низкие цены на технику и электронику до конца 2019 года. Не стоит упускать выгодный способ приобрести дорогостоящие товары по сниженной цене.

Акция действует только для розничных покупателей и не распространяется на оптовые продажи.

Адреса сети:

MEDIAPARK Караташ: г. Ташкент, Шайхонтохурский р-н, ул. Караташ, 11А

Ориентир: Ассоциация банков Узбекистана MEDIAPARK Рохат: г. Ташкент, Бектемирский р-н, круг Рохата MEDIAPARK Сергели: г. Ташкент, Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели

Ориентир: авторынок Сергели MEDIAPARK Ипак йули: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак йули

Ориентир: гостиница «Саёхат» MEDIAPARK Чиланзар: г. Ташкент, Чиланзарский р-н, квартал-Ц, ул. Катартал, 28 MEDIAPARK Юнусабад: г. Ташкент, Юнусабадский р-н, 19 квартал, ул. Юнусота, 119

Ориентир: бывший Сайрам базар MEDIAPARK Куйлюк: г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Фаргона йули, д. 744

Ориентир: ресторан Chenson MEDIAPARK Учтепа: г. Ташкент, Учтепинский р-н, ул. Фархадская, 31 А

Ориентир: Uchtepa Outlet Center MEDIAPARK Коканд: г. Коканд, ул. Шохрухобод, 39

Ориентир: торговый центр Qo’qon MEDIAPARK Карши: г. Карши, ул. Ислама Каримова, 17

Ориентир: бывший ЦУМ MEDIAPARK Фергана: г. Фергана, ул. Тарона, 15

Ориентир: городской хокимият MEDIAPARK Самарканд: г. Самарканд, ул. Буюк Ипак йули, 131б

Ориентир: гостиница Astor MEDIAPARK Нукус: г. Нукус, ул. Элликкала, дом 2А

Ориентир: большой рынок.

Единый контактный центр: (+99871) 203−33−33

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