Открытие всесезонного курорта Amirsoy в горах Бостанлыкского района Ташкентской области состоится 21 декабря. Комплекс предлагает горнолыжные виды спорта зимой и велопрогулки, походы и купальный отдых летом, сообщил вице-премьер Узбекистана Азиз Абдухакимов на пресс-конференции во вторник.

Проект реализовала андоррская компания PGI Management, имеющая большой опыт в области управления бизнес-процессами горных комплексов. Стоимость составила более 80 млн евро. Горнолыжный курорт расположен на 892 га и рассчитан на 580 мест. Здесь будет трудоустроено 300 человек.

На территории комплекса установлены две канатные дороги, способные перевозить 2400 человек в час. Всего в зоне курорта построено восемь горнолыжных трасс общей протяженностью более 15 км. Четыре из них начинаются на самой верхней точке курорта, а протяженность самой длинной трассы составляет 3350 м. Система искусственного оснежения трасс позволит продлить сезон катания с ноября по конец апреля.

Фото: fb.com/amirsoyresort.

Азиз Абдухакимов заверил, что цены на горнолыжном курорте будут самыми конкурентоспособными в Центральной Азии. Сейчас рассматриваются разные варианты организации логистики. Планируется ввести туристические шаттлы от конечной железнодорожной станции в Ходжикенте. Если расписание электричек не будет удовлетворять спрос, могут быть пущены автобусные маршруты из Ташкента и, возможно, Чирчика.

По словам Азиза Абдухакимова, особенность Amirsoy заключается в том, что здесь созданы трассы для любого уровня лыжников и сноубордистов. Ими смогут пользоваться туристы от 6 лет. Для начинающих лыжников построена зона с пятью подъемными лифтами конвейерного типа. Возведены 40 деревянных домов в стиле шале, три ресторана, спортивная школа, а также центр проката горных лыж и снаряжения.

«[Открытие Amirsoy] — одно из важнейших событий в истории уходящего года… Мы можем смело сказать, что в Центральной Азии появился ведущий и самый лучший горнолыжный курорт», — сказал вице-премьер.

Операционный директор компании PGI Management Томас Тор-Йенсен отметил, что в Узбекистане уникальный снег. Он сухой и легкий, что облегчает освоение навыков и делает скольжение более плавным.

Томас Тор-Йенсен добавил, что вокруг курорта Amirsoy очень много красивых мест, которые потенциально могли бы стать будущими зонами для отдыха, развития туризма и горнолыжной инфраструктуры. Он выразил уверенность, что через некоторое время у лыжников будет больше выбора.

Второй этап проекта под названием West Amirsoy будет начат в следующем году и завершен в третьем квартале 2022 года. Он охватит соседний склон горы на территории более 700 га, сообщил Азиз Абдухакимов.

О строительстве нового горнолыжного курорта Amirsoy стало известно летом 2018 года. Ожидалось, что комплекс будет открыт 15 декабря прошлого года, но в связи с необходимостью прокладки дорог и линий электропередачи открытие было перенесено.