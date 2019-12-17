В Ташкенте открылся новый универсальный центр банковских услуг от «Агробанк». Новый центр оснащен передовым техническим оборудованием для оперативного обслуживания клиентов, отвечает современным требованиям безопасности банковских помещений и располагает всеми необходимыми условиями для комфортного пребывания посетителей.

Мирабадский центр банковских услуг предлагает полный комплекс банковских услуг и продуктов для физических и юридических лиц, включая операции по вкладам, потребительским кредитам, оформление банковских карт, куплю-продажу иностранной валюты, денежные переводы и другие.





Преимущества таких центров в том, что здесь один сотрудник будет оказывать одновременно несколько видов банковских услуг, что позволяет экономить время клиентов. Перед открытием таких центров каждый сотрудник проходит дополнительное обучение.

Новый центр банковских услуг будет принимать посетителей с понедельника по пятницу. Также для удобства клиентов рядом с центром функционирует круглосуточный пункт 24/7. Пункт оснащен современными банкоматами и инфокиосками, где клиенты могут обналичивать средства с пластиковых карт, осуществлять коммунальные и другие платежи.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−291−00−76

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Саракуль, 4

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