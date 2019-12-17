Мы являемся сторонниками обеспечения населения социально значимыми, высокоэффективными безопасными лекарствами и медицинскими средствами по доступным ценам, предотвращения незаконного оборота поддельных и некачественных лекарств. Мы предлагаем установить строгий государственный и общественный контроль не только за оборотом и качеством жизненно необходимых медикаментов, но и за всеми лекарствами, поступающими в розничную торговлю.

С этой целью мы внедрим единую электронную базу лекарств с указанием данных о наименовании, стоимости, производителе и торговом поставщике всех лекарств, а для импортированных препаратов — данных об импортерах. Данной системой мы стабилизируем стоимость лекарств и обеспечим их качество. Мы также примем меры по повышению в общих расходах здравоохранения доли расходов на покупку лекарственных средств и медицинских принадлежностей с 9,6% до 15%.

Мы усилим государственно-санитарный надзор за медицинской деятельностью. Также мы наладим систему выдачи лекарств по рецепту врача и добьемся принятия законов, направленных на ограничение беспорядочной рекламы лекарств.

Для нас еще одним важным условием устойчивого развития является поддержка национальной фармацевтической промышленности. Наша приоритетная задача в этом направлении — создание условий для ускоренного развития фармацевтической промышленности, повышение эффективности работы фармацевтических свободных экономических зон, создание промышленных плантаций лекарственных растений и организация работы по их глубокой переработке, стимулирование производства лекарственных средств и биологически активных добавок.

Партия наряду с признанием частного сектора сферы здравоохранения в качестве одного из важных факторов устойчивого развития, обратит внимание на:

укрепление государственного сектора здравоохранения;

увеличение количества высококвалифицированных зарубежных специалистов в сфере и расширение иностранных инвестиций;

формирование эффективной системы подготовки и повышения квалификации кадров;

развитие экспорта медицинских услуг.

Нашими целевыми задачами являются увеличение в последующие пять лет государственных расходов на сферу здравоохранения относительно общих государственных расходов с 15,4% до 17%, а также количества врачей на каждые 1000 человек с 2,45 до 5, количества больниц с 1135 до 1250.

Наша приоритетная задача — принятие мер по формированию современной высокотехнологичной, эффективной службы скорой медицинской помощи. Мы являемся сторонниками соответствия оперативности службы экстренной медицинской помощи общепризнанным международным требованиям, внедрения информационной системы в ее управление и укрепления материально-технической базы.

Нашей важной задачей в ближайшие пять лет станет снижение показателя детской смертности с 18 на 1000 новорожденных до 10, а коэффициента материнской смертности уменьшить (относительно 100 тысяч живорожденных) с 19,7 до 15 путем последовательного продолжения и поднятия на новый уровень реформ в сфере здравоохранения.

Формирование системы «Умной медицины», широкое внедрение в сферу здравоохранения современных ИКТ, обеспечение населения безопасными лекарственными препаратами, усиление депутатского и народного надзора в этих направлениях, разработка механизмов законодательства по повышению медицинской культуры населения и их внедрение являются нашими приоритетными задачами.





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