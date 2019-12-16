Связь UZMOBILE стала доступна на бортах крупных авиакомпаний мира на высоте 6 тысяч метров и теперь пользоваться услугами национального оператора можно во время полета.

По данным международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в 2018 году пассажиропоток авиакомпаний всего мира составил 4,4 млрд человек, что равно почти 60% населения Земли. Многие узбекистанцы также часто летают по всему миру, путешествуя или совершая деловые поездки. И это неудивительно — многие доверяют свои дальние поездки именно авиаперевозкам, потому что это быстро, комфортабельно и удобно.

Быть без доступа к мобильной связи было главным недостатком перелетов. Часто бывает важно именно во время полета оставаться на связи. Теперь это возможно с оператором UZMOBILE. Национальный оператор стал предоставлять услуги роуминга прямо на бортах крупных международных авиакомпаний, таких как Uzbekistan Airways, Turkish Airlines, Lufthansa, Malaysia Airlines, Qatar Airways, Emirates, Virgin Atlantic и другие.





Для предоставления данной услуги абонентам было заключено соглашение между АК «Узбектелеком» и AeroMobile AS (Международное воздушное пространство).

Каждый абонент компании может позвонить или принять входящий звонок, а также отправить SMS, пообщаться по интернету в мессенджере и просмотреть важное письмо в электронной почте во время перелета в любую точку земного шара. Оплата услуги производится в национальной валюте и не требует специального договора.

С условиями услуги роуминга AeroMobile можно ознакомиться по ссылке.

Подробная инструкция подключения к сети в роуминге доступна в видео на русском и узбекском языках.

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