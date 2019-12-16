В Ньоне 16 декабря завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, по результатам которой были определены пары первого раунда плей-офф турнира, сообщило издание Sports.ru.
Пары 1/8 финала ЛЧ:
- «Боруссия Дортмунд» (Германия) — «ПСЖ» (Франция);
- «Реал Мадрид» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия);
- «Аталанта» (Италия) — «Валенсия» (Испания);
- «Атлетико» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия);
- «Челси» (Англия) — «Бавария» (Германия);
- «Лион» (Франция) — «Ювентус» (Италия);
- «Тоттенхэм» (Англия) — «Лейпциг» (Германия);
- «Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания).
Первые матчи 1/8 финала состоятся 18, 19, 25 и 26 февраля, ответные — 10, 11, 17 и 18 марта.
В этот же день состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Результаты жеребьевки:
- «Вулверхэмптон» (Англия) — «Эспаньол» (Испания);
- «Спортинг» (Португалия) — «Башакшехир» (Турция);
- «Хетафе» (Испания) — «Аякс» (Нидерланды);
- «Байер» (Германия) — «Порту» (Португалия);
- «Копенгаген» (Дания) — «Селтик» (Шотландия);
- АПОЭЛ (Кипр) — «Базель» (Швейцария);
- ЧФР Клуж (Румыния) — «Севилья» (Испания);
- «Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия);
- АЗ Алкмар (Нидерланды) — ЛАСК (Австрия);
- «Брюгге» (Бельгия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);
- «Лудогорец» (Болгария) — «Интер» (Италия);
- «Айнтрахт» (Германия) — «Зальцбург» (Австрия);
- «Шахтер» (Украина) — «Бенфика» (Португалия);
- «Вольфсбург» (Германия) — «Мальмё» (Швеция);
- «Рома» (Италия) — «Гент» (Бельгия);
- «Рейнджерс» (Шотландия) — «Брага» (Португалия).
Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные — 27 февраля.
УЕФА разводил клубы из одной лиги и клубы, игравшие в одной группе.