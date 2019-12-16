14 декабря в Ташкенте прошло 25-е пленарное заседание Сената Олий Мажлиса, на котором рассмотрено 17 вопросов, в том числе 11 законов. Среди них — новая редакция Налогового кодекса, закон о «Государственной пошлине», закон «О Национальной гвардии», закон «О дошкольном образовании и воспитании», закон «О специальных экономических зонах», закон о присоединении Узбекистана к Международной конвенции по карантину и защите растений, закон о совершенствовании системы нотариата.

Кроме того, одобрено внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, что позволило урезать неприкосновенность работников прокуратуры и Службы государственной безопасности.

В ходе своего выступления министр юстиции Русланбек Давлетов рассказал, что под «регуляторную гильотину» попадут 2000 документов, предложил ввести мораторий на внесение изменений в новые законы, перечислил проблемы применения норм права и правового нигилизма.

Корреспондент «Газеты.uz» Шухрат Латипов подготовил фоторепортаж с заседания.

Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.

Председатель Комитета Сената по вопросам бюджета и экономических реформам Мухамет Джумагалдиев.

Хоким Ташкента, сенатор Джахонгир Артыкходжаев.

Председатель Сената Танзила Нарбаева.

Советник президента по вопросам правового сопровождения реформ и координации правоохранительной деятельности, сенатор Рустам Иноятов.

Первый заместитель советника президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти Кахрамон Куранбаев.

Министр юстиции Русланбек Давлетов.

Генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев.

Сенаторы.

Хоким Ташкента, сенатор Джахонгир Артыкходжаев.

Председатель Комитета Сената по вопросам бюджета и экономических реформам Мухамет Джумагалдиев выступает перед Сенатом с докладом о новой редакции Налогового кодекса.

Хоким Сырдарьинской области Гофуржон Мирзаев.

Председатель Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Алишер Курманов.

Хоким Бухарской области, сенатор Уктам Барноев.

Министр занятости и трудовых отношений Нозим Хусанов и министр народного образования Шерзод Шерматов.

Хоким Ферганской области, сенатор Шухрат Ганиев.

Заместитель министра финансов Дильшод Султанов.

Председатель Государственного налогового комитета Бехзод Мусаев (в центре).

Министр юстиции Русланбек Давлетов.

Председатель Государственного таможенного комитета Муротжон Азимов (в центре). Председатель Госкомитета по экологии и охране окружающей среды Бахром Кучкаров (слева).

Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов (в центре). Первый заместитель Государственного комитета по автомобильным дорогам Шухрат Назаров (слева) и генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев (справа).

И. о. хокима Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев.





Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов, первый заместитель председателя ГНК Мубин Мирзаев и глава ГНК Бехзод Мусаев.

Фотосессия сенаторов.

Вице-премьер, председатель Комитета женщин Эльмира Баситханова.

Общая фотография сенаторов-женщин.

Председатель Сената Танзила Нарбаева (в центре), Первый заместитель советника президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти Кахрамон Куранбаев (справа).

Хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов.

Министр дошкольного образования Агриппина Шин.

Председатель Высшего судейского совета Убайдулла Мингбоев.

Председатель Сената Танзила Нарбаева.

Хоким Джизакской области Эргаш Солиев (справа).

Председатель Комитета по вопросам обороны и безопасности Фаррух Дадаходжаев. На фоне хоким Ташкентской области Рустам Холматов и и. о. хокима Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев.

Хоким Наманганской области Хайрулла Бозоров.

Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов.