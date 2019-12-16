Хокимият Ташкента прокомментировал публикации в социальных сетях и мессенджерах о том, что на территории парка «Гульшан» появятся кафе, ресторан, спа-салоны, студия пилатеса и автомойка.

«В связи с этим хотим внести ясность и заверить, что данные публикации распространяют недостоверную информацию», — пишет пресс-служба столичной администрации.

По данным хокимията, до утверждения проекта государственной клиники, часть прилегающей к парку территории в августе 2018 года была выделена под другой проект, который и показан на планах, распространенных в интернете.

Фото: t.me/tashkentvokrug

«В настоящее время, в связи со строительством на территории парка государственной клиники, создатели данного проекта пересматривают территорию. На месте парка „Гулшан“ „кафе, ресторан, спа-салоны, студия пилатеса и автомойка“ располагаться не будут», — заявил столичный хокимият.

Напомним, ранее администрация Ташкента сообщала, что на территории парка «Гульшан» в Мирзо-Улугбекском районе построят государственную клинику, сохранив при этом деревья.