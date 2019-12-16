В новом поколении микроволновых печей южнокорейский производитель бытовой техники LG Electronics реализовал новый подход к приготовлению и разогреву пищи: технологию Smart Invertor. Благодаря ей этот процесс происходит в полтора раза быстрее, а режим регулировки мощности гарантирует равномерную готовность пищи, сохраняя и полезные вещества, и структуру волокон продукта.

Благодаря фирменной технологии I wave, микроволны движутся по спирали, что позволяет теплу проникать глубоко в пищу. Получается блюдо, равномерно прогретое как по краям, так и в середине продукта.

С микроволновой печью LG NeoChef можно жарить, парить, запекать, готовить йогурты, использовать гриль и размораживать. Интуитивное сенсорное управление упрощает задачу, как и удобный шестиугольный поворотный столик. Казалось бы, незначительная деталь, которая показывает всю степень заботы компании о потребителе.





Выглядит микроволновая печь весьма минималистично, но стильно. Дверца выполнена из цельного закаленного стекла, без стыков, что удобно при уходе за внешней поверхностью прибора. Эргономичный дизайн, в котором отлично сочетаются матовые и глянцевые поверхности, впишется в интерьер любой сложности.

Яркость внутренней LED-подсветки в три раза мощнее, чем в обычных микроволновых печах. Нет необходимости лишний раз открывать дверцу, нарушать оптимальный баланс для приготовления блюда и тратить лишнюю электроэнергию.

Новую помощницу легко мыть — покрытие Easy Clean дает возможность очистить внутреннюю камеру без помощи бытовой химии. А антибактериальное свойство защищает продукты от бактерий и микробов.

Приобрести микроволновую печь LG NeoChef модели MH6595CIS, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

технорынок «Флешка» (бывшая фабрика «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший «Абу-Сахий»);

cеть MEDIAPARK Bozori: (+998) 71−203−77−07;

сеть магазинов Goodzone: (+998) 71−207−03−07;

сеть магазинов Credit Asia: (+998) 78−140−00−11;

фирменный магазин LG в ТРК Next (+998) 95−143−00−03.

Служба сервисной поддержки покупателей LG: 0−800 120−22−22. Важно: номер необходимо набирать полностью. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный.

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