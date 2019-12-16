Сенаторы одобрили поправки к Уголовному кодексу Узбекистана, согласно которым административное принуждение к труду и использование труда несовершеннолетнего на опасных работах, совершенные повторно, становятся уголовным преступлением. Об этом по итогам 25-го пленарного заседания верхней палаты Олий Мажлиса 14 декабря сообщил корреспондент «Газеты.uz».

В частности, в Уголовный кодекс вносится статья статья 148−1. Согласно ей, использование труда несовершеннолетнего на работах, которые могут причинить вред его здоровью, безопасности или нравственности, совершенное после применения административного взыскания за такое же деяние, наказывается штрафом до 25 базовых расчетных величин (БРВ) или лишением определенного права до 3 лет либо исправительными работами до 3 лет.

Сейчас наказание за повторное использование труда несовершеннолетнего в течение года после первого прецедента предусматривает только штраф в размере от 20 до 30 минимальных размеров заработной платы (МРЗП).

В Уголовный кодекс также вносится статья 148−2, согласно которой «административное принуждение к труду в какой-либо форме, за исключением случаев, предусмотренных законом, совершенное после применения административного взыскания за такое же деяние», наказывается штрафом от 100 до 150 базовых расчетных величин или лишением определенного права до 2 лет либо исправительными работами до 2 лет.

То же действие в отношении несовершеннолетнего после применения административного взыскания за такое же деяние наказывается штрафом от 150 до 200 базовых расчетных величин или лишением определенного права до 3 лет либо исправительными работами до 3 лет.

В данный момент санкция за повторное принуждение к труду влечет наложение штрафа от 30 до 100 МРЗП, а за повторное принуждение к труду несовершеннолетнего — от 50 до 100 МРЗП.

Кроме того, меняется размер штрафа за принуждение несовершеннолетних к труду, совершенное впервые, — с 30−50 МРЗП до 70−100 БРВ. Это действие остается административным правонарушением.