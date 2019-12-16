13 декабря примерно в 9:30 на автодороге «Караганда-Балхаш» на территории Карагандинской области Казахстана в результате лобового столкновения автомобилей погиб гражданин Узбекистана И. Ю. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана со ссылкой на посольство страны в Казахстане.

Еще три человека — А. Ю., В. К. и Х. А. — пострадали и с различными ранениями госпитализированы. Все они въехали на территорию Казахстана из России.

По данному факту дорожная полиция Карагандинской области ведет следствие. Консульский отдел посольства Узбекистана поддерживает связь с органами дознания и медицинскими учреждениями Карагандинской области.

Консульско-правовой департамент МИДа напомнил, что граждане Узбекистана, находящиеся в Нур-Султане, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской и Карагандинской областях Казахстана, могут в необходимых случаях обращаться в посольство Узбекистана в Нур-Султане по телефону: +7−717−295−42−52.