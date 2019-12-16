13 декабря состоялось торжественное открытие брендового магазина HP. Теперь в центре Ташкента можно купить официальные продукты от одной из ведущих компаний мира в сфере информационных технологий. HP Store приглашает всех в мир техники, качество которой проверено временем.





Церемонию открытия посредством перерезания красной ленточки начали руководитель отдела продаж компании НР в регионе ECG Андрей Науменко и руководитель отдела розничных продаж компании НР в регионе ECG Дмитрий Букалов. Почетными гостями выступили Александр Железков — менеджер дистрибуции в ECG, и Елена Лисейчикова — менеджер по канальным партнерам Узбекистана.





Новый магазин полностью отражает современный имидж бренда, что подтверждается концепцией в виде эксклюзивной демонстрационной платформы продукции.





HP Store — это:

широкий ассортимент оригинальных продуктов компании HP, в том числе и эксклюзивных моделей;

возможность протестировать большую часть предлагаемых продуктов;

подробная и грамотная консультация по всем товарам;

приобретение товара с дополнительными гарантиями подлинности и качества.

Помимо хорошего настроения, всех посетителей ждал розыгрыш ценных призов и подарков от HP и сюрприз в виде скидок до 50%.





Магазин работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−200−85−95.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Ниёзбек, 6 проезд, 16

Ориентир: задняя сторона площади «Хамида Олимджана»

Instagram: @hpstore.uz

На правах рекламы.