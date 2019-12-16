Проект постановления президента Узбекистана о развитии производства и сокращении импорта древесно-стружечных плит, опубликованный ранее Министерством экономики и промышленности, отозван.

Документом предлагалось с 1 января 2020 года ввести акцизный налог на импортируемые ДСП и их альтернативные виды в размере 25 долларов за кубометр, а с 1 января 2021 года — 30 долларов. При этом в 2020—2021 годах местных производителей ДСП из стеблей хлопчатника, камыша и других растений предлагалось освободить от уплаты подоходного налога, налога на землю и имущество, а также таможенных пошлин.

Как стало известно «Газете.uz», причиной отзыва проекта стала негативная реакция общественности и предпринимателей, а также тот факт, что мощности действующих в Узбекистане предприятий по выпуску ДСП далеко не покрывают потребности страны в этой продукции.

Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности заявляла, что введение акциза приведет к гибели отечественной мебельной индустрии и подорожанию продукции.

Антимонопольный комитет, также выступивший против акциза, отмечал, что насыщенность рынка ДСП местной продукцией в 2018 году составила только 16,7%, снизившись по сравнению с 2017 годом (с 25,6%).