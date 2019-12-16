ГУВД Ташкента сообщило о начале проверки по обращению жителя столицы Амира Шарифуллина, 1984 года рождения, который заявил об избиении неизвестными.

В понедельник сайт AsiaTerra сообщил, что 10 декабря Амира Шарифуллина при выходе из дома двое неизвестных посадили в машину и отвезли в охраняемое место, где заставили на камеру несколько раз извиниться за тексты и комментарии в Facebook, а затем избили.





Амир Шарифуллин. Фото: AsiaTerra.

«Просим не делать преждевременных выводов, а дождаться результатов проверки и официального сообщения», — призвала пресс-служба ГУВД Ташкента.