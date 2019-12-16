Президент Шавкат Мирзиёев 9 декабря подписал закон «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год». Документ был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 21 ноября и одобрен Сенатом 30 ноября.

Как мы уже писали, госбюджет впервые принимается в виде закона, ранее он утверждался постановлением президента. Из других важных изменений — прогнозируемые доходы и расходы бюджета и целевых фондов охватывают не только один год, но и содержат целевые ориентиры на 2021−2022 годы.

Валовой внутренний продукт страны в следующем году прогнозируется на уровне 653,546 трлн сумов с ростом на 5,5% по сравнению с текущим годом (2021 — 786,227 трлн, +5,8%; 2022 — 923,076 трлн, +6,2%). Инфляция по итогам 2020 года ожидается в пределах 12,5−13%, 2021 года — 11% и 2022 года — 9,5%.

Темпы роста объемов производства в промышленности должны составить 6,5% (2021 — 6,7%, 2022 — 7%), производства в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 4% (4,1%, 4,2%), розничного товарооборота — 5,6% (5,7%, 6%).

Законом установлены предельные объемы на сумму новых соглашений по привлечению внешнего заимствования от имени правительства Узбекистана или под его гарантию в размере 4 млрд долларов США, а также освоения внешних заимствований, привлекаемых для реализации государственных целевых программ и погашаемых за счет средств госбюджета, в размере 1,5 млрд долларов.

Доходы госбюджета на следующий год прогнозируются в объеме 128,46 трлн сумов, расходы — 121,856 трлн сумов.

Сводные параметры консолидированного бюджета на 2020 год и бюджетные ориентиры на 2021−2022 годы (в млрд сумов)



Показатели Прогноз на 2020 год Бюджетные ориентиры на: 2021 год 2022 год Доходы консолидированного бюджета 158 960,1 191 781,6 226 318,5 Доходы государственного бюджета 128 460 152 100 177 600 Доходы государственных целевых фондов (без учета трансфертов в государственные целевые фонды) 25 385,1 30 686,6 33 570,5 Поступления в Фонд реконструкции и развития Узбекистана 5 115,0 8 995,01 5 148 Расходы консолидированного бюджета 162 385 192 957 223 854,7 Расходы государственного бюджета 121 856,4 142 497,8 159 455,1 Расходы государственных целевых фондов 35 413,6 41 464,2 49 251,6 Расходование средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана 5 115 8 995,01 5 148,0 Трансферты в государственные целевые фонды 9 248,11 1 055,6 15 875,5 Сальдо консолидированного бюджета (дефицит) -3 424,9 -1 175,4 2 463,8 Расходы государственных программ за счет внешнего долга 14 394,1 15 724,5 16 615,4 Общий фискальный баланс (дефицит -) -17 819 -16 899,9 -14 151,6 Погашение государственного долга (не включено в расходы госбюджета) 3 289,9 4 221,8 4 988,4

Прогноз доходов республиканского бюджета на 2020 год, в млрд сумов

Доходы (всего — 98 186,1) сумма Прямые налоги 25 187,2 Налог на прибыль 19 839 Налог на доходы физических лиц 5 348,2 Косвенные налоги 52 165,6 Налог на добавленную стоимость 42 992,4 Акцизный налог 6 461,2 Таможенная пошлина 2 712,0 Ресурсные платежи и налог на имущество 15 340,2 Налог за пользование недрами 15 340,2 Прочие доходы и другие неналоговые поступления 5 493,1

Предельные ассигнования из республиканского бюджета распорядителям бюджетных средств первого уровня (министерствам и ведомствам), в млрд сумов

Всего — 100,83 трлн сумов сумма Министерство народного образования 18 616,65 Министерство дошкольного образования 5 178,57 Министерство высшего и среднего специального образования 3 314,7 Министерство здравоохранения 3 070,2 Министерство культуры 746,52 Министерство физической культуры и спорта 893,53 Министерство инновационного развития 604,55 Министерство жилищно-коммунального хозяйства 1 457,43 Министерство сельского хозяйства

535,75

Министерство водного хозяйства

2 682

Министерство энергетики

41,06

Министерство транспорта

2 668,33

Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды

19,916

Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам

2 284,2

Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру

98,113 Государственный комитет по развитию туризма

235,14

Государственный комитет промышленной безопасности

14,43

Государственный комитет по лесному хозяйству

42,19

Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства

188,24

Антимонопольный комитет

9,44

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

16,367

Агентство по развитию рынка капитала

3,48

Агентство по управлению государственными активами

8,42

Министерство занятости и трудовых отношений

408,18

Государственный комитет по статистике

151,26

Министерство строительства

98,55

Министерство иностранных дел

421,43

Министерство инвестиций и внешней торговли

65,59

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций

95,03

Министерство юстиции

130,38

Министерство экономики и промышленности

224,59

Министерство финансов

27 588,74

в том числе:

текущие расходы



в том числе:

расходы на повышение размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий, а также тарифов отдельных видов услуг 3 214,08

пособия по беременности и родам, работающим в бюджетных организациях 331,09

социальные расходы по внебюджетному Пенсионному фонду 3 429,22

процентные расходы на обслуживание государственного долга 2 145,11

финансирование программ строительства жилья 1 905

расходы на социально-экономическое развитие регионов в соответствии с поручениями президента 1 400

возврат суммы превышения по налогу на добавленную стоимость, образовавшейся в результате применения нулевой ставки населению по услугам тепло- и водоснабжения 264,16

субсидии на покрытие расходов по электроэнергии фермерскими хозяйствами 444,6

средства на оплату юридической помощи оказываемой адвокатами 21,9

расходы на оплату услуг отделений (филиалов) Народного банка по выплате пособий семьям с детьми, пособий по уходу за ребенком и материальной помощи 12,29

текущие расходы Министерства финансов и организаций, входящих в его структуру и другие 92,64

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов

1 214,64

в том числе: нераспределенные средства Инвестиционной программы 206,2

расходы государственных программ «Обод кишлок» и «Обод махалла» 500

программа развития региона Приаралья 303,4

вклады Узбекистана по проектам, реализуемым с участием международных финансовых институтов 205

трансферты внебюджетному Пенсионному фонду 8 000

регулирующие трансферты, выделяемые из республиканского бюджета Узбекистана в бюджет Каракалпакстана, местные бюджеты областей и Ташкента 5 113,9

Государственный налоговый комитет

1 038,5

Кабинет Министров

1 480,7

Администрация президента

742,57

Сенат

20,9

Законодательная палата

115,15 Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (омбудсман)

3,943





































































































































































































































































































