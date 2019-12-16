Мы выступаем за эффективное использование возможностей межпарламентского сотрудничества и партийной дипломатии в целях продвижения национальных интересов Республики Узбекистан на международной арене. В частности, одной из основных задач является налаживание активного сотрудничества с политическими партиями и движениями ведущих зарубежных стран социал-демократического направления.

Мы примем меры по принятию и имплементации положений Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей в законодательстве нашей страны и инициируем принятия соответствующих законов и положений, в том числе закона «О трудовой миграции».

Мы будем работать над урегулированием миграционных отношений и будем бороться за решение миграционных проблем в сторону положительного изменения в интересах государства, общества и граждан.

Мы считаем своей первоочередной задачей принятия эффективных мер по предотвращению наших граждан от торговли людьми и по защите наших соотечественников, ставших жертвами торговли людьми.

В связи с тем, что некоторые из наших граждан, выезжающие за границу на работу и учебу, оказываются в ловушках экстремистских, фундаменталистских, сепаратистских идей и движений под видом религии, мы инициируем усовершенствования законодательства для противодействия этим идеям.

Мы примем эффективные меры по защите прав граждан Республики Узбекистан, в том числе трудовых мигрантов за рубежом.

В соответствии с девизом социал-демократии «Единство», мы уделим особое внимание следующим задачам:

сохранению многообразия издревле проживающих в нашей стране бок о бок народов, имеющих свои национальные, культурные и религиозные традиции;

дальнейшему укреплению и гармоничному развитию, основанным на великодушии межнационального согласия и межрелигиозной толерантности, сплоченной вместе с целым обществом;

активной борьбе против таких общечеловеческих пороков, как наркомания, экстремизм и насилие, проституция и торговля людьми.

Межнациональное и межрелигиозное согласие, компромисс граждан в обществе — это гарант мира и стабильности. Мы выступаем за утверждение в обществе такой благородной идеи, как «Братство — традиция, дружба — закон!», и последовательную реализацию принципа «Нашему народу, прежде всего, нужны мир и спокойствие!».





На правах рекламы.