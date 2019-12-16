Члены Сената Олий Мажлиса Узбекистана рассмотрели и одобрили закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с коренным совершенствованием системы нотариата», сообщил корреспондент «Газеты.uz».

Необходимость разработки закона обусловлена увеличением количества нотариальных действий и усложнением процесса введения дополнительных штатных единиц в государственных нотариальных конторах. Это препятствует увеличению численности обслуживающего персонала в соответствии с объемом работ, говорится в сообщении.

Законом вносятся изменения и дополнения в законы «О залоге», «О нотариате», «О лизинге», «Об ипотеке», «О риэлторской деятельности», «Об обмене кредитной информацией», «Об опеке и попечительстве», «О медиации», в Гражданский и Гражданский процессуальный кодексы Узбекистана, а также в Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии, утвержденный постановлением Олий Мажлиса.

Документ предусматривает поэтапный перевод государственных нотариальных контор в негосударственные, определяет порядок организации деятельности Нотариальной палаты республики, ее основные задачи и направления деятельности.

Законом закреплено, что государственные и частные нотариусы обладают равными правами и несут одинаковые обязанности. Документы, оформленные государственными и частными нотариусами, имеют одинаковую юридическую силу.

Частные нотариусы вводятся в правовое поле статьей 8−1. Согласно ей, нотариус, занимающийся частной практикой, вправе без образования юридического лица

иметь свой собственный офис, открывать банковский счет и другие лицевые счета, иметь имущественные и личные неимущественные права и обязанности, заключать и расторгать трудовые договора с работниками и участвовать в суде от своего имени.

Наименование конторы частного нотариуса должно содержать слова «нотариус, занимающийся частной практикой» и указание на соответствующий район и город.

Лицензируют нотариусов органы юстиции. Действие лицензии может быть приостановлено на основании решения квалификационной комиссии в случаях:

привлечения нотариуса к уголовной ответственности с момента привлечения его в качестве обвиняемого и до вступления приговора суда в законную силу либо до

принятия решения об освобождении его от уголовной ответственности по реабилитирующим основаниям;

принятия решения об освобождении его от уголовной ответственности по реабилитирующим основаниям; признания нотариуса безвестно отсутствующим на период до отмены судом решения о признании его безвестно отсутствующим;

выявления нарушений нотариусом требований законодательства о нотариате, правил профессиональной этики нотариусов, тайну нотариальных действий и присяги нотариуса.

невыполнения или ненадлежащего выполнения нотариусом решений Нотариальной палаты или органа юстиции, принятых в пределах их компетенции, в том

числе обязывающих нотариуса устранить выявленные нарушения;

числе обязывающих нотариуса устранить выявленные нарушения; отсутствия у нотариуса договора страхования гражданской ответственности или несоответствия заключенного договора требованиям законодательства — до дня

заключения такого договора или приведения заключенного договора в соотвествие с требованиями законодательства;

заключения такого договора или приведения заключенного договора в соотвествие с требованиями законодательства; при невыполнении минимальных требований по организации нотариальной деятельности — до устранения таких случаев;

при неуплате нотариусом членских взносов в Нотариальную палату более месяца — до трех месяцев, до момента уплаты членских взносов.

В соответствии с международной практикой введены некоторые ограничения в работе нотариуса. Так, он не может пользоваться факсимиле и передавать личную печать другому лицу. Нотариус не может работать вне своей конторы, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Частный нотариус несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный имуществу физических и юридических лиц в результате нарушения закона нотариальными действиями.

Список нотариальных действий в законе дополнен — нотариусы могут выполнять функции медиатора, обеспечивать доказательства, удостоверять время представления объекта авторского и смежного права и одинаковую юридическую силу электронного документа с документом в бумажной форме.

Нотариус выступает медиатором на основе добровольного согласия сторон в споре для принятия взаимоприемлемого решения по гражданско-правовым отношениям, в том числе имущественным и наследственным вопросам. Он подтверждает медиативное соглашение, заключенное между сторонами, в том случае, если стороны

достигли взаимоприемлемого решения.

В гражданско-правовых отношениях по просьбе заинтересованных лиц нотариус обеспечивает доказательства, необходимые в случае возникновения дела в суде или

административном органе, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным.

Для обеспечения доказательств нотариус записывает показания свидетелей, осматривает и освидетельствует письменные и вещественные доказательства, назначает

экспертизу и подтверждает факты в интернете.

Законом отменяется порядок получения согласия органов государственной власти на местах при отчуждении незавершенного строительством жилья другому лицу при оформлении сделок, связанных с имуществом.

Кроме того, отменяется порядок обязательного нотариального удостоверения договора о предоставлении юридическими лицами, в частности банками и другими кредитными организациями, предприятий в аренду и безвозмездное пользование, а также договоров ипотеки, залога и лизинга при приобретении недвижимости и транспортных средств на первичном рынке.

Законом внедряется механизм осуществления нотариальных действий дистанционно, в том числе через видеоконференцсвязь. Предусматривается страхование гражданской ответственности нотариусов негосударственных нотариальных контор для защиты граждан от ущерба, причиненного в процессе исполнения нотариусом своих профессиональных обязанностей, предоставление оперативных нотариальных услуг путем совершенствования системы электронного обращения к нотариусу.