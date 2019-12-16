15 декабря примерно в 23:30 в Янгиарыкском районе Хорезмской области произошло ДТП, унесшее жизни четырех человек, сообщил Следственный департамент при МВД Узбекистана.

Автомобиль Cobalt под управлением 32-летнего М. М. столкнулся с задней частью автомобиля Tico, которым управлял 43-летний Н. С. на территории махалле «Тузлок».

В результате аварии пассажиры Tico 43-летний О. А., 42-летняя Б. Ж., 41-летняя Д. Ю. и 17-летний Ё. Р. с тяжкими телесными повреждениями были доставлены в районную больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончались.





В этот же день примерно в 22:30 в Гузарском районе Кашкадарьинской области Matiz под управлением 25-летнего Г. А. съехал с автодороги А-380 в районе села Машъал и столкнулся с железным ограждением.

Водитель и двое пассажиров — 31-летний Ш. Б. и 32-летний Р. Х. — от полученных травм скончались на месте.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 3 ст. 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) и ведется предварительное следствие.