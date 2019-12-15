Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел спортивную тренировку для руководителей силовых ведомств в спортивном зале Олимпийского городка в Ашхабаде, сообщает сайт «Золотой век» при Государственном информационном агентстве республики.





Гурбангулы Бердымухамедов посетил зал для игры в боулинг, а также выполнил вместе со своими соратниками ряд силовых упражнений. Как уточняют «Хроники Туркменистана», на тренировке присутствовали министр Национальной безопасности, министр внутренних дел, генеральный прокурор, глава таможенной службы и другие госслужащие.





«Наша главная цель — это охрана и укрепление здоровья народа, популяризация в обществе здорового образа жизни. В развитие массовой физкультуры и спорта, олимпийского движения вкладываются солидные инвестиции, подчеркивает президент.

Туркменский лидер отмечает, что в эпоху развития современных технологий, прежде всего, компьютеров и другого электронного оборудования, большое значение для здоровья имеют занятия физкультурой.





На состоявшемся 13 декабря заседании правительства, затронув тему малоподвижного образа жизни, ведущего к появлению различных проблем со здоровьем, Гурбангулы Бердымухамедов указал важность формирования здоровой среды для роста и полноценного развития юных туркменистанцев, начиная от основ правильного питания до занятий спортом.

Олимпийский городок также стал основной базой для подготовки членов национальной сборной для участия в летних Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.

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