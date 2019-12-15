Многие любят уйти от повседневных проблем в увлекательный виртуальный мир компьютерных игр. Кто-то снимает таким образом накопившийся стресс, а профессиональные игроки делают этот процесс своим постоянным источником заработка. Но проводить время за компьютером куда приятнее, когда перед глазами яркая и четкая картинка. Подарить такое качество может ультраширокий игровой монитор от LG модели 34UM69G.

Внешний вид монитора агрессивен, надежен и практичен. Большая диагональ (34 дюйма или 86 см) — это неограниченные возможности не только при прохождении игр, но и во время работы с документами или при просмотре кино. Размер видимой области экрана — 79,6×33,6, контрастность — 1000:1, IPS-матрица и время отклика пикселя — 1 мс, частота обновления экрана — 75 Гц. Данная линейка мониторов разработана специально для геймеров с применением современных технологий, которые создают принципиально новые ощущения во время игры. Функция «Уменьшенный шлейф изображения» снижает размытость движущегося объекта и сокращает время отклика.





Режим динамической синхронизации позволяет пользователю сопоставлять ощущения в реальном времени с происходящим на экране. А опция «Картинка в картинке» дает возможность смотреть любимый фильм и играть одновременно. Или, работать и общаться при этом по Skype. Встроенная акустическая система достаточно сильна, чтобы полностью погрузить в происходящее на экране. Стабилизатор черного гарантирует полную видимость даже в наиболее затемненных участках — монитор самостоятельно распознает темные участки и делает их ярче. Можно больше не бояться темноты и притаившихся в ней врагов.

Приобрести монитор 34UM69G, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

технорынок Fleshka (бывшая фабрика «Малика»);

сеть MEDIAPARK Bozori: (+998) 71−203−77−07;

фирменный магазин LG в ТРК Next: (+998) 95−143−00−03.

По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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