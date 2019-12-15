Возможность вычета средств от благотворительности из налогооблагаемой базы обсудили на 25-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана в субботу. Сенатор Абдукодир Тошкулов предложил внедрить порядок вычета средств, направленных на спонсорскую и благотворительную помощь, при определении налогооблагаемой прибыли.

«В зарубежных странах есть понятие благотворительных средств предпринимателей. Например, строят школу или дошкольное учреждение, дорогу, мост или проводят благотворительное мероприятие. И в конце года им предоставляются налоговые льготы, вычеты, снижение налогооблагаемой базы. При общении с отечественными предпринимателями мы замечаем, что это происходит будто в добровольно-принудительном порядке, без желания», — сказал он.

Сенатор уточнил, рассматривается ли снижение налогооблагаемой базы в случаях, когда предприниматель выделяет средства на благотворительные цели. «Ведь это поощряет предпринимателя совершать такие действия, а во-вторых, приводит к сокращению расходов государственного бюджета», — отметил он.

Председатель Государственного таможенного комитета Бехзод Мусаев указал на отсутствие механизма контроля благотворительных средств.

«Если в текущем году было выделено 129 млрд сумов на благотворительность, то под льготы попали только около 18 млрд сумов. Нет самого механизма контроля благотворительных средств. Если деньги попадают в бюджет, то бюджетные средства расходуются под контролем местных депутатов, в рамках процедур местных хокимиятов и финансовых органов, то есть работает принцип казначейского [исполнения бюджета]. Есть контроль цен, существует механизм целевого и эффективного использования средств», — объяснил он.

По его словам, отсутствие механизма контроля может привести к сокращению поступлений в бюджет.

«Но если средства на благотворительность будут вычитаться из налогооблагаемой базы, то всегда устанавливается предел. Если не контролировать расходы, на которые не установлены пределы и которые вычитываются из налогооблагаемой базы, то высока вероятность, что это приведет к уменьшению этой базы, неполному формированию поступлений в бюджет и направлению этих средств на другие цели», — добавил он.

Глава ГНК сослался на зарубежный опыт и отметил, что субъекты предпринимательства стремятся сократить расходы и увеличить прибыль, выплачивают налог на прибыль в бюджет государства, а из оставшейся части направляют средства на благотворительность — только из средств чистой прибыли.

«Налоговый кодекс был принят с учетом этого принципе», — отметил Бехзод Мусаев.

16 октября был подписал закон «О меценатстве». Первоначально проект этого закона включал конкретный механизм по стимулированию меценатов. Предлагалось предоставить им возможность вычитать из налогооблагаемой базы 75% спонсорской помощи на сумму от 1000 долларов, но не более 15% от общей ежегодной налогооблагаемой прибыли. А при предоставлении недвижимого имущества или культурных ценностей, составляющих национальное достояние Узбекистана, размер необлагаемой налогом прибыли для мецената мог быть увеличен до 35%. Но в итоге эти пункты не вошли в утвержденный закон.

В то же время 3 октября Кабинет Министров установил налоговые льготы на благотворительность в сфере дошкольного образования, которые позволяют снизить величину налога на прибыль, на добавленную стоимость и единый налоговый платеж.

Указом президента от 13 августа хокимиятам было запрещено принудительно привлекать субъекты предпринимательства благотворительности и общественным мероприятиям.