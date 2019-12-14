Сенат Олий Мажлиса на 25-м пленарном заседании в субботу одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Узбекистан», сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Закон предусматривает принятие Налогового кодекса в новой редакции и направлен на снижение уровня налоговой нагрузки на экономику, а также устранение диспропорций в уровне налогового бремени между хозяйствующими субъектами, уплачивающими налоги по упрощенной и общеустановленной системе налогообложения.

Количество налогов оптимизируется путем их унификации и объединения имеющих схожую налогооблагаемую базу. Налоговая отчетность сокращается и упрощается, операционные расходы минимизируется.

В новой редакции Налогового кодекса определяются и раскрываются нормы налогов на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, социального налога, налога с оборота, налога на имущество юридических лиц, налога на имущество физических лиц, земельного налога с юридических лиц, земельного налога с физических лиц, налога за пользование водными ресурсами, налога за пользование недрами, порядок их исчисления и сроки их выплат.

Виды налоговых проверок сокращаются, а процедура контроля упрощается. Со следующего года виды налогов сократятся с 13 до 9. В частности, отменяются единый земельный налог, государственная пошлина, таможенные платежи и виды фиксированного налога по некоторым видам предпринимательской деятельности.

Вводится новый порядок проведения налогового контроля, предоставляющий право налоговым органам на основе риск-анализа назначать камеральные, выездные проверки и налоговый аудит без согласования с уполномоченным органом. Налогоплательщики разделяются на три сегмента на основе 42 критерия — на «добросовестных», «подозрительных» и «регулярных правонарушителей».

Устанавливается, что выездная проверка проводится для сбора информации по вопросам исчисления и уплаты налогов и сборов. По ее итогам должностные лица налогового органа составляют справку о проведенных ими действиях, копия которой предоставляется налогоплательщику. При проведении выездной проверки начисление налогов и сборов налоговыми органами не производится.

Раскрывается порядок урегулирования налоговых споров в досудебном порядке и устанавливаются меры ответственности в зависимости от вида налогового правонарушения.

Усиливается ответственность налоговых органов, предусматривается механизм своевременного возврата суммы излишне взысканного налога по результатам налогового аудита. Внедряется механизм своевременного возврата суммы излишне уплаченного налога и зачета (возврата) суммы излишне взысканного налога.

Предусматриваются внедрение новых инструментов обеспечения уплаты налогов, а также порядок предоставления отсрочки или рассрочки уплаты налогов на платной основе без участия коллегиальных органов (комиссий). Это право предоставляется местным кенгашам народных депутатов.

Устанавливаются нормы по противодействию уклонения от обложения, включая правила по «переквалификации сделок», отмену «лжесделок», непредставление вычетов по мошенническим сделкам.

Вводятся нормы по контролю за трансфертным ценообразованием, понятиями «взаимосвязанные лица» и «контролируемые сделки между взаимосвязанными лицами», «контролируемая иностранная компания (КИК)», а также раскрывается порядок налогообложения иностранного юридического лица, контролируемого резидентом-налогоплательщиком Узбекистана.

Вводится определение «консолидированная группа налогоплательщиков» (КГН) и особенности их налогообложения.

«Согласно закону о нормативно-правовых актах, каждый документ должен излагаться лаконично, простым и ясным языком. Мы всегда обращаем внимание на это. С другой стороны, законы сегодня регулируют очень сложные отношения. Поэтому возможности по упрощению документа ограничены. Если взять Налоговый кодекс — один из основных экономических законов, где есть около 500 глав. С объективной точки зрения написать его простым языков представляется сложным, поскольку завтра со стороны специалистов может идти разное толкование. По мере возможности кодекс упростили», — сказал министр юстиции Русланбек Давлетов, передает корреспондент «Газеты.uz».

Он отметил, что после принятия кодекса Минюст совместно с Министерством финансов, Государственным налоговым комитетом будем активно вести разъяснительную работу «с использованием инновационных механизмов».