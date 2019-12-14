12 декабря в 11:30 на 6-м км автодороги «Бештерак-Макрид» на территории Китабского района Кашкадарьинской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, пишет Postda.uz.

Водитель автомобиля Nexia С. Б. потерял управление, съехал с дороги и врезался в дерево. Пассажиры О. Ч. и Ш. К. с травмами были госпитализированы в больницу. Несмотря на усилия врачей, они скончались. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: tergov.uz.

В этот же день примерно в 19:45 на 1061-м км автодороги М-39 «Алматы-Ташкент-Термез» на территории Джамбайского района Самаркандской области случилась авария с участием велосипедиста, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД.

28-летний водитель Matiz С. М., направлявшийся из Ташкента в Самарканд, совершил наезда на 50-летнего велосипедиста Х. Б., пересекавшего проезжую часть дороги. Велосипедист от полученных травм скончался на месте.