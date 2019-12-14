Современный город требует инновационных решений в области строительства таких крупных объектов, как бизнес-центры и торгово-развлекательные площади. Мультизональная система Multi V5 отличается высокими показателями энергоэффективности и обеспечивает комфортные условия для своих пользователей. Компания LG Electronics применила ряд инновационных решений, совокупность которых позволила увеличить производительность наружного блока.

Функция Dual Sensing Control позволяет одновременно контролировать и температуру, и влажность в режиме реального времени. Благодаря этому новшеству, можно отслеживать основные показатели для увеличения эффективности работы системы кондиционирования. Проще говоря — микроклимат помещения может быть настроен максимально комфортно для всех посетителей.

Инверторный компрессор пятого поколения отличается надежностью и долговечностью. Заданные параметры теперь достигаются гораздо быстрее, а материалы, которые использовались в создании компрессора, можно встретить в авиадвигателях. Именно высококачественные составы позволяют Multi V5 работать достаточно длительное время без использования смазывающих веществ. А функция «Умный контроль масла» поможет эффективнее использовать возможности компрессора без дополнительных затрат.





С инновационной биомиметической конструкцией вентилятора, четырехсторонним теплообменником и улучшенной производительностью компрессора стало возможным расширить линейку одиночных модулей Multi V 5 вплоть до 26 HP (72,8 кВт). Увеличенная производительность наружных блоков — это более гибкий подход при проектировании системы кондиционирования.

За долговечность работы системы Multi V5 отвечает черное антикоррозийное покрытие теплообменника с двойной защитой LG Ocean Black Fin. Оно разработано для эксплуатации в наиболее тяжелых условиях, а климат Узбекистана соответствует данной характеристике.

Температура воздуха в летний период никак не вредит системе — наружный блок выдерживает температуру от +48 до -25 градусов Цельсия. Помимо этого, двухслойное, двустороннее покрытие не пропускает пыль, соль, песок, различные промышленные загрязнения, а гидрофильная пленка сокращает образование конденсата на поверхности.

По вопросам покупки продукции LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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