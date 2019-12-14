Новый год все ближе, а значит, главный вопрос месяца «Что подарить?» начинает мелькать в голове все чаще, а вместе с ним и десятки сомнений. Для любимых женщин выбрать подарок сложно, для мужчин — еще сложнее. А подобрать подарки для коллег, которые подошли бы каждому — задача не из легких.

Бренд натуральной французской косметики L’Occitane, представленный сразу в трех локациях столицы, поможет с выбором корпоративных подарков и презентов для близких и любимых людей. Даже маленькие подарки этой люксовой марки — воплощение изящества, стиля и качества.

В преддверии праздников косметический бутик пополнил свою коллекцию новинками — обновленным праздничным ассортиментом «Карите» и лимитированными новогодними коллекциями «Медовый фестиваль» и «Праздничный сад». Здесь всегда можно найти подарок как модернисту, так и поклоннику классики.

А еще специально для читателей «Газеты.uz» L’Occitane подготовил особенные подарки. Назвав консультанту L’Occitane промокод Gazeta25 или показав скриншот этой статьи, можно получить скидку 25% на все покупки. Скидка с другими акциями не суммируется и будет действовать только три дня — с 14 по 16 декабря включительно.

L’Occitane — один из немногих брендов, который имеет большую коллекцию бестселлеров. В 2019 году — это новогодние шары и праздничные звезды. Только завидев эти бестселлеры, можно представить как большие блестящие елочные шары и звезды с сюрпризом внутри станут украшением любой лесной красавицы. Каждые шар и звезда хранит в себе три продукта и выполнен в тематике косметической линейки, таящейся внутри — вишнёвый цвет, вербена, миндаль и карите. Стоимость такого праздничного подарка составляет 219 тысяч сумов.





Адвент-календарь L’Occitane — особо любимый подарок девушками по всему миру. Это дань европейской традиции — маленькие подарки каждый день. Из года в год они ждут увлекательную новогоднюю коробочку, таящую в себе множество сюрпризов. В адвент-календаре представлены 24 всеми любимые средства L’Occitane, скрытые в маленькие окошечки, которые помогут сделать ожидание новогодних праздников по-настоящему волшебным. В бутиках L’Occitane можно найти два варианта: классический и премиальный. На оба варианта действует скидка 30%.

Помимо подарков родным и близким, L’Occitane, будучи статусным брендом, становится отличным вариантом для корпоративных подарков. Любой презент можно собрать по желанию, а дополнительным бонусом станет праздничная упаковка, входящая в стоимость по умолчанию.

Также у L’Occitane есть Telegram-бот, который значительно упрощает покупку. Это особенно удобно в период отчетов и праздничной суматохи. Несколько минут в знакомом всем мессенджере — и заказ уже на пути к покупателю, что еще приятно, доставка по Ташкенту бесплатная. Для ознакомления с Telegram-ботом и ценами на продукцию L’Occitane, а также для заказа необходимо пройти по ссылке. Доставка работает каждый день с 10:00 до 20:00.





В праздничный месяц года L’Occitane запустил свою официальную страницу в Instagram. На ней бренд обещает дарить вдохновение всем поклонникам красоты и ухода за собой, раскрывать бьюти-секреты и рассказывать обо всех новинках L’Occitane.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам магазинов и на официальных страничках в соцсетях.

Магазин №1

Адрес: ул. Амира Темура, 60

Ориентир: магазины Nike, Adidas

Телефон: (+998) 71−200−15−51

Адрес: ул. Амира Темура, 60 Ориентир: магазины Nike, Adidas Телефон: (+998) 71−200−15−51 Магазин №2

Адрес: ТРЦ Samarqand Darvoza, 2 этаж

Телефон: (+998) 95−143−15−51

Адрес: ТРЦ Samarqand Darvoza, 2 этаж Телефон: (+998) 95−143−15−51 Магазин №3

Адрес: ТРК Next, 1 этаж

Телефон: (+998) 95−142−15−51

Instagram: @loccitane_uzb

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