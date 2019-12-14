Повышение налога на прибыль с 12% до 15% в Узбекистане не повлияет на инвестиционную среду и привлекательность страны. Об этом заявил заместитель министра финансов Дильшод Султанов на 25-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в субботу.

С 2020 года устанавливается базовая ставки налога на прибыль юридических лиц в размере 15% с сохранением ставки налога на доходы, выплачиваемые в виде дивидендов.

Сенатор Шарифжон Юлдашев спросил, не противоречит ли повышение налога на прибыль политике снижения налоговой нагрузки и не уйдут ли предприниматели «в тень». Дильшод Султанов напомнил о снижении НДС и единого социального платежа для государственных предприятий.

«Налог берется с прибыли компании, а не дохода или расходов. С 1 октября НДС снизился с 20% до 15%, что позволило оставить у предпринимателей 11 трлн сумов средств. Кроме того, социальный платеж для государственных предприятий с 1 января снижается с 25% до 12% и в их распоряжении останется 3 трлн сумов. Вместе с тем, повышение налога на прибыль — одного из справедливых налогов — принесет госбюджету всего лишь 2 трлн сумов», — отметил замглавы Минфина.

По мнению замминистра, повышение налога на прибыль не повлияет на инвестиционную привлекательность страны.

«Когда мы изучили опыт соседних стран в применении налога на прибыль и „дивидендного“ налога, выяснилось, что если в Узбекистане [нагрузка] двух налогов составляет 19,3%, то в других странах почти 25−30%. Например, в Казахстане — 24%, России — 32%. Если смотреть на это со стороны инвестора, то, несмотря на повышение налога на прибыль, Узбекистан сохраняет конкурентоспособность по сравнению с другими странами», — подчеркнул Султанов.

Ранее в субботу Сенат одобрил Налоговый кодекс в новой редакции. В октябре председатель Государственного налогового комитета Бехзод Мусаев рассказывал об ожиданиях от снижения налоговой нагрузки и налоговом администрировании.