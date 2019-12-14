Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 25-м пленарном заседании в субботу одобрил закон «О государственной пошлине», сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Документ разработан Министерством финансов в связи принятием Налогового кодекса в новой редакции и для регулирования отношений в области установления, взимания, освобождения и возврата госпошлины.

Закон определяет госпошлину как обязательный платеж, взимаемый за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то учреждениями и (или) должностными лицами. К видам госпошлины также относятся консульский сбор и патентная пошлина.

Плательщиками госпошлины являются физические и юридические лица, обращающиеся в уполномоченные учреждения и (или) к должностным лицам, и в отношении которых совершаются юридически значимое действие и (или) выдача документов.

Закон предусматривает объекты взимания и размеры ставок госпошлины. Определяются порядок и перечень лиц, освобождаемых от уплаты госпошлины в судах по гражданским делам, в экономических и административных судах, при совершении нотариальных действий, регистрации актов гражданского состояния, оформлении и выдаче биометрического паспорта, в том числе для выезда за границу, а также при уплате консульского сбора и других.