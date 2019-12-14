Новый год — это всегда маленькая сказка: повсюду чувствуется манящий и праздничный аромат хвои и мандаринов, улицы украшены разноцветными гирляндами, на окнах блестящая мишура, магазины переполнены елочными игрушками на любой вкус и цвет. Сердце в такие моменты беспокойно бьется в груди, на душе тепло и уютно, а в воздухе витает что-то доброе и загадочное. Почему этот праздник вызывает такие трепетные чувства?

Предновогодние хлопоты это уже больше, чем просто традиции, это часть жизни. А новогодний корпоративный праздник стал ритуалом, который делает трудовой коллектив сплоченнее.





Корпоратив в новогодних традициях в отеле Edelweiss — это праздничное меню от шефа, персональный помощник мероприятия, новогодняя фотозона, великолепный интерьер, высокий уровень обслуживания и непередаваемая атмосфера.

Также Edelweiss — это подходящее место для корпоративных мероприятий. Отель предоставляет конференц-сервис высокого уровня, конференц-зал до 60 человек, пространство для отдыха и торжественной части мероприятий.

Совместить работу с отдыхом и провести корпоративное мероприятие с целью сплочения коллектива и повышения эффективности работы компании поможет команда отеля Edelweiss.





Даже отдыхая, можно с успехом добиваться долговременных бизнес-целей. Сейчас в спектре корпоративных мероприятий прочное место занимают нешаблонные бизнес-тренинги, тимбилдинги и корпоративные праздники.

Если хочется поощрить ведущих сотрудников, то инсентив-туры Edelweiss будут действительно чудесным подарком. Спокойная атмосфера, чистый воздух и прекрасные виды помогут восстановить работоспособность и зарядить оптимизмом в кратчайшие сроки.





Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+998) 99−420−11−11, (+998) 71−292−77−72

Адрес: Ташкентская область, туристическая зона «Кумушкан» (50 км от Ташкента)

Сайт: kti.uz

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