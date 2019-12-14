Сенат Олий Мажлиса на 25-м пленарном заседании в субботу одобрил закон «О присоединении Республики Узбекистан к Международной конвенции по карантину и защите растений» (Рим, 6 декабря 1951 года), передает корреспондент «Газеты.uz».

Цель документа — повышение эффективности деятельности государственной службы по карантину растений и приведение национальной фитосанитарной системы в соответствие с международными требованиями.

В пояснительной записке к закону отмечается, что присоединение Узбекистана к конвенции положительно отразится на укреплении фитосанитарной безопасности в стране и усилении экспортного потенциала страны. Это также позволит упростить получение доступа на зарубежные рынки для экспорта местной сельхозпродукции, увеличить объем технической помощи от международных организаций в виде консультаций и финансовых средств для улучшения фитосанитарной системы и имплементации международных стандартов в стране.

Международная конвенция по карантину и защите растений — соглашение по защите растений, целью которого является защита как культивируемых, так и дикорастущих растений за счет предотвращения интродукции и распространения вредных организмов. На сегодняшний день ее подписали 183 государства. Конвенция применяется в отношении всех трансграничных перемещений растений или растительных продуктов.