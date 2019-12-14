13 декабря компания Golden House объявила старт продаж квартир первого из двух домов жилого комплекса Assalom в Ташкенте.

Assalom — это новый яркий и красочный жилой комплекс комфорт-класса компании Golden House. На территории комплекса будет расположено два девятиэтажных сборно-монолитных дома, образуя между собой закрытое пространство с беседками, скамейками, детской площадкой, зонами озеленения и фонтанами.





В отличие от советских панельных домов, которые выполнены только из бетона и арматуры, в новых домах внутри фасадной панели заложен утеплитель. Такая особенность обеспечивает энергоэффективность и шумоизоляцию. Высотные здания получаются теплыми, а значит, хозяева квартир смогут экономить на отоплении жилья зимой и охлаждении летом. Сейсмостойкость конструкции рассчитана на землетрясения амплитудой выше девяти баллов. Цоколь и первые этажи выделены под коммерческую деятельность для развития комфортной инфраструктуры жилого комплекса.





Квартиры с продуманной, эргономичной планировкой и чистовым ремонтом полностью готовы к заселению. Приобретая квартиру по доступной цене от 332 млн сумов можно отлично сэкономить, так как в комплекте идут:

встроенные входные и межкомнатные двери;

ламинированное покрытие в жилых комнатах;

прокладка линий электроэнергии и установка розеток;

индивидуальные двухконтурные котлы и монтаж отопительных приборов;

установка оконных блоков (двухкамерных стеклопакетов).





При покупке квартиры до 31 декабря — кухня в подарок.

Подробную информацию можно получить в офисе продаж.

Телефоны отдела продаж: (+998) 99−808−55−73, (+998) 99−825−11−11.

Адрес: Яшнабадский р-н, ул. Махтумкули, ЖК Assalom

Сайт: assalom.gh.uz

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Instagram: @assalom.gh

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