13 декабря компания Golden House объявила старт продаж квартир первого из двух домов жилого комплекса Assalom в Ташкенте.
Assalom — это новый яркий и красочный жилой комплекс комфорт-класса компании Golden House. На территории комплекса будет расположено два девятиэтажных сборно-монолитных дома, образуя между собой закрытое пространство с беседками, скамейками, детской площадкой, зонами озеленения и фонтанами.
В отличие от советских панельных домов, которые выполнены только из бетона и арматуры, в новых домах внутри фасадной панели заложен утеплитель. Такая особенность обеспечивает энергоэффективность и шумоизоляцию. Высотные здания получаются теплыми, а значит, хозяева квартир смогут экономить на отоплении жилья зимой и охлаждении летом. Сейсмостойкость конструкции рассчитана на землетрясения амплитудой выше девяти баллов. Цоколь и первые этажи выделены под коммерческую деятельность для развития комфортной инфраструктуры жилого комплекса.
Квартиры с продуманной, эргономичной планировкой и чистовым ремонтом полностью готовы к заселению. Приобретая квартиру по доступной цене от 332 млн сумов можно отлично сэкономить, так как в комплекте идут:
- встроенные входные и межкомнатные двери;
- ламинированное покрытие в жилых комнатах;
- прокладка линий электроэнергии и установка розеток;
- индивидуальные двухконтурные котлы и монтаж отопительных приборов;
- установка оконных блоков (двухкамерных стеклопакетов).
При покупке квартиры до 31 декабря — кухня в подарок.
Подробную информацию можно получить в офисе продаж.
Телефоны отдела продаж: (+998) 99−808−55−73, (+998) 99−825−11−11.
Адрес: Яшнабадский р-н, ул. Махтумкули, ЖК Assalom
Сайт: assalom.gh.uz
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Facebook: fb.com/assalom.gh
Instagram: @assalom.gh
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